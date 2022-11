Jamal Bryant fait exploser Herschel Walker pendant son sermon

Amen, alléluia, et prenez votre temps, Pasteur– mais vous n’êtes pas obligé d’aller sur Herschel Walker comme ça, n’est-ce pas ?

D’accord, vous l’avez fait.

Pasteur Jamal Bryant (oui, ce Jamal Bryant) de la New Birth Missionary Baptist Church de la région métropolitaine d’Atlanta a fait savoir que même s’il aime tous les enfants de Dieu, tous n’ont pas besoin de représenter l’État de Géorgie au Sénat américain.

“Ils pensaient que nous étions si lents, que nous étions si stupides, que nous élirions la caricature la plus basse d’un homme noir brisé stéréotypé par opposition à quelqu’un qui est éduqué, érudit et concentré”, a-t-il poursuivi.

Bryant avait particulièrement raison à propos de cette dernière partie. Les conservateurs blancs adorent parader autour de leurs mascottes «amies noires» pour prouver qu’ils ne sont pas racistes alors que tout ce qu’ils ont réellement prouvé, c’est que les seuls Noirs qu’ils sont prêts à inviter au repas-partage (J’ai l’impression que les Blancs n’ont pas vraiment de “cookouts”) sont des gens noirs qui dansent à claquettes dans des lieux engloutis, favorables aux nationalistes blancs, qui sont prêts à perroquet la rhétorique de droite à volonté.

Par exemple, La sénatrice Lindsey Graham pense vraiment que si Walker est élu, “peut-être que tous les autres jeunes enfants de couleur en Amérique pourraient vouloir être républicains”—parce que Graham a clairement regardé trop de “Je veux être comme Mike” publicités dans les années 90.

Quoi qu’il en soit, Bryant n’avait pas fini de soulever l’enfer (euh, pour ainsi dire) sur Walker depuis la chaire.

“Nous avons besoin de quelqu’un qui va courir et dire la vérité sur le 6 janvier. Nous avons besoin de quelqu’un qui va courir et faire pression pour l’annulation des dettes de prêt étudiant”, a déclaré Bryant. «Nous avons besoin de quelqu’un qui va se présenter et faire répondre l’ancien président à une citation à comparaître. Nous n’avons pas besoin de déambulateur. Nous avons besoin de quelqu’un qui sera constant, inébranlable, toujours abondant, sachant que votre travail n’est pas vain.

*tambourin de queue*

En fait, si vous me demandez, Bryant n’est pas allé assez loin, alors je vais continuer.

Nous avons besoin de quelqu’un qui ne montre pas la preuve d’achat d’une boîte de céréales insignes de police pour soutenir des mensonges sur le travail dans l’application de la loi.

Nous avons besoin de quelqu’un qui n’utilise pas plusieurs pronoms en dénonçant l’existence des pronoms parce qu’il ne comprend pas ce que sont les pronoms.

Nous avons besoin de quelqu’un qui ne prétend pas que les bébés qui ont survécu à des avortements ont besoin de protections et de lois spéciales, car dans son monde, Aborted Baby Jim Crow est une chose qui existe.

En parlant d’avortement, peut-être avons-nous besoin de quelqu’un qui ne semble pas être pro-choix quand il s’agit de grossesses qu’il ne veut pas, mais pro-vie quand il s’agit des grossesses non désirées de toutes les autres femmes.

Une deuxième femme s’est présentée dans une nouvelle interview pour accuser Herschel Walker d’avoir payé son avortement.

La femme a allégué qu’elle s’était d’abord rendue elle-même dans une clinique d’avortement en 1993 après être tombée enceinte au milieu d’une liaison d’un an avec Walker.

“[Walker] était très clair qu’il ne voulait pas que j’aie l’enfant. Et il a dit qu’à cause de la famille de sa femme et des personnes puissantes autour de lui, je ne serais pas en sécurité et que l’enfant ne serait pas en sécurité », a déclaré la deuxième femme à accuser Walker de l’avoir fécondée puis de l’avoir pressée de se faire avorter. ABC News a rapporté.

“Je me sentais menacée et je pensais que je n’avais pas le choix”, a déclaré la femme, qui s’est présentée devant la caméra pour la première fois depuis qu’elle a rendu publiques ses allégations lors d’une conférence de presse la semaine dernière avec son avocate, Gloria Allred.