Jamal Baptiste, star de West Ham United

Le West Ham United FC est un club avec un héritage et une histoire incroyablement riches en Premier League. Ils ont une académie célèbre qui a produit certains des talents de football les plus prometteurs des dernières décennies. Jamal Baptiste, 19 ans, est le dernier nouvel espoir à avoir gravi les échelons. Prévu pour atteindre des sommets incroyables dans sa carrière, le défenseur a signé son premier contrat professionnel avec le West Ham United FC à l’âge de 17 ans.

La saison dernière, il est devenu leur deuxième plus jeune représentant au niveau U23 en plus de se présenter également pour l’équipe nationale d’Angleterre dans le groupe d’âge U18. De nombreux membres du club de West Ham le comparent à son collègue diplômé de l’académie Declan Rice, qui a progressé pour connaître un succès retentissant à la fois au club et au niveau international au cours des dernières années.

Baptiste fait partie de l’équipe de West Ham qui effectue une tournée en Inde pour la Reliance Foundation présente la Premier League Next Generation Cup. Les Hammers ont terminé deuxièmes du Groupe A derrière le Stellenbosch FC après en avoir remporté un et deux nuls lors de leurs trois matches de phase de groupes. Ayant joué pour l’équipe senior de la FA Cup et faisant partie du banc de l’UEFA Europa Conference League, Baptiste est l’un des membres seniors du contingent visiteur. Il cherche à transmettre son apprentissage des expériences précédentes au groupe actuel de jeunes en herbe de l’équipe de West Ham.

« Je le trouve plutôt bien. C’est évidemment un défi différent que j’ai pu relever. La plupart des équipes que j’ai jouées ces deux dernières années, j’étais le plus jeune joueur. Mais, évidemment, en regardant les joueurs plus âgés là-bas et en voyant comment ils se sont ajoutés dans un grand groupe avec des joueurs plus jeunes, cela a été assez bien fait et c’est une bonne expérience. Vous pouvez leur dire (aux jeunes joueurs) ce qu’ils font bien et ce qu’ils font mal », a déclaré Baptiste.

West Ham a affronté l’ATK Mohun Bagan et le Bengaluru FC lors de leurs deux premiers matchs de la compétition. Ils ont été tenus à un match nul 1-1 contre les Mariners, mais ils ont suivi en mettant quatre devant les Blues et en gardant une feuille blanche pour remporter une victoire impressionnante lors du deuxième match. Baptiste a côtoyé certains des talents les plus brillants du football anglais, mais il pense que certaines philosophies clés du football restent constantes dans les clubs de Premier League et indiens.

«Je pense que la mentalité de sortir et de garder le ballon est évidemment la même (entre les équipes indiennes et anglaises). Je pense qu’ils savent quand appuyer et quand ne pas appuyer. Je pense que jouer différentes équipes que nous n’affronterons probablement jamais au cours de la saison et les expériences de jouer avec différents types d’équipes ont été très bonnes », a déclaré le défenseur.

Les entraîneurs de tous les clubs ont souligné l’importance de se familiariser avec différentes cultures et le rôle que cela joue dans la formation de bons professionnels à partir de ces footballeurs passionnants. Baptiste reconnaît qu’il a passé un bon moment en Inde, ayant apprécié différentes facettes du pays ainsi que les nombreuses activités non footballistiques auxquelles les équipes ont participé depuis qu’elles ont atterri ici.

« J’aime vraiment ça et je voudrais revenir en Inde. C’est quelque chose que je n’ai jamais rencontré dans ma vie auparavant. Tout ce que nous avons fait de culturel, rencontrer de nouvelles personnes, c’était adorable », a conclu Baptiste.