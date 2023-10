Jamal Adams fera un retour émotionnel des Seahawks de Seattle après avoir envisagé de prendre sa retraite lors d’un licenciement pour blessure | Nouvelles de la NFL

La sécurité des Seahawks, Jamal Adams, devrait faire son retour 13 mois après avoir subi une blessure de fin d’année

Un chemin long et sinueux vers la guérison devrait s’achever lundi soir lorsque Jamal Adams fera son retour de blessure pour les Seahawks de Seattle lors de leur affrontement contre les Giants de New York.

La sécurité des Seahawks a été mise à l’écart depuis qu’il s’est déchiré le tendon du quad gauche au deuxième quart du match d’ouverture de Seattle lors de la saison 2022 contre les Broncos de Denver. Cela s’ajouterait à une déchirure du labrum subie au cours de la semaine 12 de la campagne 2021, prolongeant les blessures d’Adams, tout en entraînant une période de rééducation épuisante dont il craignait de ne pas s’en sortir.

Adams a admis qu’il était dans le « déni » immédiatement après la blessure, luttant pour accepter la réalité qu’il envisageait une opération chirurgicale ainsi qu’une longue période loin du terrain.

« Revenir aux vestiaires et revoir ma famille, ça a été un moment difficile », a-t-il déclaré cette semaine. « Quand ma famille est venue et a évidemment appris la nouvelle. Pete est entré là-bas, tout le monde est arrivé à la mi-temps, je braille. C’était dur. C’était dur.

« J’ai pensé à prendre ma retraite, j’ai pensé à beaucoup de choses. ‘Est-ce que ça va être fini pour moi ? Je ne sais pas.’ Mais finalement, après avoir passé cette IRM, je me suis dit que j’allais revenir.

« Je ne savais pas quand ni comment, mais j’allais le découvrir. Je savais que si je gardais ma foi et que je gardais ceux autour de moi qui m’aiment et me soutiennent vraiment, je savais que je pourrais m’en sortir. «

Adams est prêt pour son retour contre les Giants de New York

Adams se souvient avoir passé plus de 20 semaines dans un plâtre, période pendant laquelle il ne pouvait pas se doucher seul, se lever seul ou même aller seul aux toilettes en fauteuil roulant.

Cela deviendrait l’un des obstacles mentaux les plus éprouvants et les plus difficiles de la carrière d’un joueur auparavant considéré parmi l’élite de son poste et de toute la ligue.

« Je réfléchissais à tout en ce moment. J’étais dans une situation sombre », a-t-il déclaré. « Pas sur quoi que ce soit de suicidaire, mais certainement dans beaucoup de moments sombres, en ce qui concerne m’éloigner du football, m’éloigner des gens. À l’époque, je ne parlais pas vraiment à beaucoup de gens, je ne répondais pas à mon téléphone. Vous vivez donc des situations réelles dans ce jeu de football.

« C’est une véritable expérience d’humilité que j’ai vécue. Mon état d’esprit est beaucoup plus vif, les détails de ce que j’ai vécu, personne ne peut honnêtement comprendre à moins de l’avoir vécu.

« C’est définitivement quelque chose que je ne souhaite à personne, mais j’y suis parvenu, et j’attends avec impatience le voyage et j’attends avec impatience les saisons. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le receveur des Seahawks de Seattle, Tyler Lockett, marque un touché gagnant en prolongation via un pylône sur un lancer de 6 verges du quart-arrière Geno Smith pour donner aux Seahawks la victoire contre les Lions de Détroit. Le receveur des Seahawks de Seattle, Tyler Lockett, marque un touché gagnant en prolongation via un pylône sur un lancer de 6 verges du quart-arrière Geno Smith pour donner aux Seahawks la victoire contre les Lions de Détroit.

Adams était le choix n°6 des Jets de New York en 2017 avant d’assister à trois Pro Bowls successifs de 2018 à 2020 comme l’une des sécurités les plus diversifiées et les plus perturbatrices de la ligue. Il a notamment récolté 115 plaqués, 3,5 sacs, 12 défenses contre la passe, une interception et trois échappés forcés au cours de sa deuxième année avec les Jets, avant de gérer 75 plaqués, 6,5 sacs, sept défenses contre la passe, une interception et deux échappés forcés en 2019.

Il a ensuite été échangé aux Seahawks pendant l’intersaison 2020 avant de produire 9,5 sacs et trois défenses contre la passe ainsi que 85 plaqués au cours de sa première année, obtenant une prolongation de 72 millions de dollars sur quatre ans l’été suivant, ce qui a fait de lui la sécurité la mieux payée de la ligue.

« Je suis juste reconnaissant d’être de retour. C’est l’opportunité d’une vie », a-t-il expliqué. « Je ne le prends pas pour acquis, je ne prends pas les jours pour acquis. Cette blessure, elle ne m’a pas seulement appris davantage sur le football, elle m’a appris beaucoup sur la vie – quel est mon but et juste comment je m’occupe de mes affaires.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la défaite 30-12 des Giants contre les 49ers de San Francisco lors de la troisième semaine Faits saillants de la défaite 30-12 des Giants contre les 49ers de San Francisco lors de la troisième semaine

Il est heureux de revenir. Les Seahawks sont heureux de le retrouver.

« Cela montre simplement le courage, la ténacité et la persévérance qu’il faut pour traverser quelque chose comme ça », a déclaré le secondeur Jordyn Brooks. « Revenir de ça et rester positif à travers tout ça, ça en dit long sur lui. »

Seattle entre dans le MetLife Stadium 2-1 cette année après des victoires consécutives contre les Lions de Détroit et les Panthers de la Caroline après leur défaite lors de la première journée contre les Rams de Los Angeles.

Ils rencontrent une équipe des Giants qui vient de subir une lourde défaite 30-12 contre les 49ers de San Francisco, les hommes de Brian Daboll manquant le plaqueur gauche vedette Andrew Thomas pour une troisième semaine consécutive et le porteur de ballon Saquon Barkley devrait être une décision de match alors qu’il continue. sa guérison d’un problème à la cheville.

