Jamal Adams de Seattle s’excuse pour son éclat après une commotion cérébrale

La sécurité des Seahawks de Seattle, Jamal Adams, s’est excusée mercredi auprès du neurologue non affilié sur le terrain qui a aidé au diagnostic de commotion cérébrale qui a écarté Adams au premier quart du match de lundi contre les Giants de New York.

Adams a été blessé lorsqu’il est allé affronter le quart-arrière de New York Daniel Jones et a été touché à la tête par le genou de Jones. Adams a dû être aidé hors du terrain et après avoir été examiné dans une tente sur le côté, il a été vu en train de crier après le neurologue sur le terrain avant d’être emmené aux vestiaires.

« Vous avez tout fait correctement lorsque vous avez réalisé que j’avais une commotion cérébrale, je m’excuse pour toute énergie négative que je vous ai apportée. » Adams publié sur les réseaux sociaux. « En regardant la rediffusion, je suis reconnaissant pour votre patience, sachant que je n’étais pas moi-même à ce moment-là. Vous êtes un vrai joueur et vous servez un grand objectif qui profite à la NFL et à tant de joueurs. »

Adams disputait son premier match depuis plus d’un an après avoir subi une déchirure du tendon du quadriceps lors de l’ouverture de la saison 2022. L’entraîneur de Seattle, Pete Carroll, a déclaré que si Adams respectait le protocole relatif aux commotions cérébrales, il serait disponible lorsque les Seahawks reviendraient à l’action le 15 octobre contre les Bengals.

Reportage de l’Associated Press.

