Jamais vu une telle défaillance des contrôles

Sam Bankman-Fried, fondateur et directeur général de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, prend la parole lors de la réunion annuelle des membres de l’Institute of International Finance (IIF) à Washington, DC, le jeudi 13 octobre 2022.

Le nouveau PDG de FTX, John Ray III, n’a pas mâché ses mots dans un dossier déposé auprès du tribunal américain des faillites du district du Delaware, déclarant qu’« au cours de ses 40 années d’expérience juridique et de restructuration », il n’avait jamais vu « un échec aussi complet des contrôles d’entreprise ». et une absence totale d’informations financières dignes de confiance comme cela s’est produit ici.”

Ray était auparavant PDG d’Enron après l’implosion du titan de l’énergie. Il a promis de travailler avec les régulateurs pour enquêter sur le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried.

Dans le dossier, Ray a révélé qu’il n’avait “pas confiance” dans l’exactitude des bilans de FTX et de sa société sœur Alameda Research, écrivant qu’ils étaient “non audités et produits alors que les débiteurs [FTX] étaient contrôlés par M. Bankman-Fried.

Le document est une déclaration de Ray dans son nouveau rôle de PDG de FTX et des entités associées, qui ont déposé le bilan la semaine dernière dans une implosion qui a laissé le monde de la cryptographie sous le choc et les investisseurs ébranlés, peut-être privés.

Ray a critiqué Bankman-Fried et son équipe de direction pour ce qui a été décrit comme des contrôles nonchalants sur les systèmes et la conformité réglementaire.

“La concentration du contrôle entre les mains d’un très petit groupe d’individus inexpérimentés, peu sophistiqués et potentiellement compromis” était sans précédent, a déclaré l’ancien patron de la récupération d’Enron.

Ray a déclaré qu’une “partie substantielle” des actifs conservés avec FTX pourrait être “manquante ou volée”, à la suite de nombreux rapports sur les réseaux sociaux faisant état du vol de centaines de millions de crypto-monnaies.

En coordination avec les régulateurs, a écrit Ray, le processus de mise en faillite du chapitre 11 examinerait les actions de Bankman-Fried dans le cadre de l’effondrement de FTX.

De manière alarmante, Ray a écrit qu’une partie de sa mission consisterait à mettre en œuvre des contrôles et des normes d’entreprise de base telles que “la comptabilité, l’audit, la gestion de trésorerie, la cybersécurité, les ressources humaines, la gestion des risques, la protection des données et d’autres systèmes qui n’existaient pas ou n’existaient pas”. à un degré approprié, avant ma nomination.”

Bankman-Fried et FTX avaient “les pratiques de gestion comprenaient l’utilisation d’un compte de messagerie de groupe non sécurisé en tant qu’utilisateur racine pour accéder aux clés privées confidentielles et aux données extrêmement sensibles pour les sociétés du groupe FTX à travers le monde, l’absence de rapprochement quotidien des positions sur la blockchain , l’utilisation de logiciels pour dissimuler l’utilisation abusive des fonds des clients.”

Des logiciels sophistiqués ont également été utilisés pour dissimuler des positions de clients mal identifiées et frauduleuses lors de l’effondrement en 2008 du système de Ponzi de Bernie Madoff.

FTX s’efforce actuellement de rendre compte d’un relevé précis des actifs en espèces et cryptographiques. Ray a déclaré qu’il ne serait pas “approprié pour les parties prenantes ou la Cour de se fier aux états financiers audités comme une indication fiable de la situation financière” de FTX.