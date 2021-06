Les récentes déclarations de Rhea Chakraborty sur Sara Ali Khan qui aurait roulé des doobis ont pris d’assaut Internet. L’acteur et ex-petite amie de Sushant Singh Rajput a déclaré à NCB et l’acte d’accusation a été publié sur Internet. Au cours d’une récente interaction, l’acteur vétéran de la co-vedette de « Kedarnath » de Sushant et Sara, Nitish Bharadwaj, a été interrogé sur la SSR selon laquelle il aurait été accro à la drogue pendant le tournage de leur film.

Ce à quoi l’acteur de ‘Mahabharat’ a déclaré au Times of India : « Un jour, Pooja Gor me parlait de l’environnement changeant de l’industrie de la télévision, et finalement, le sujet s’est tourné vers la drogue. À cela, Sara m’a dit qu’elle avait entendu il y avait aussi un problème de drogue dans l’industrie cinématographique. Je me souviens très bien lui avoir dit de ne pas en parler parce qu’elle avait une carrière très prometteuse devant elle. Elle m’a assuré qu’elle n’avait jamais touché à la drogue et qu’elle ne le fera jamais. «

Nitish a en outre révélé que Sushant fumait une cigarette et qu’il était agile d’esprit. L’acteur a ajouté : « Sushant avait l’habitude de fumer une cigarette mais il avait l’esprit très agile. Quelqu’un qui se drogue n’est pas agile comme lui, et ne parle pas non plus aussi intelligemment. Du moins, c’est ce que je pense. En règle générale, je ne fumez pas, je n’ai jamais allumé une cigarette remplie de tabac ou de drogue. Mais je sais que si vous fumez une telle cigarette, elle a une odeur distincte. Je n’avais jamais vu Sushant et Sara avec les yeux lourds ou en voyage ; ils étaient si normaux. Sushant était dans une zone différente ; nous parlions de cosmologie et de science des planètes et des galaxies.