Jamais vu Sushant et Sara Ali Khan avec les yeux lourds, révèle la co-star de ‘Kedarnath’ | Nouvelles des gens

New Delhi : Le 14 juin de cette année marque le premier anniversaire de la mort de l’acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput (SSR) et pourtant le cas curieux de sa mort mystérieuse n’a toujours pas été élucidé. Récemment, la petite amie de SSR, Rhea Chakraborty, dans l’acte d’accusation du Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB), a avoué avoir fumé des doobis avec Sara Ali Khan.

Dans une interview avec Times of India, Sushant Singh Rajput et la co-vedette de Sara Ali Khan dans ‘Kedarnath‘, l’acteur vétéran Nitish Bharadwaj a déclaré qu’il ne les avait jamais vraiment vus sur les plateaux de tournage. Il a dit : « Un jour, Pooja Gor me parlait de l’environnement changeant de l’industrie de la télévision, et finalement, le sujet s’est tourné vers la drogue. À cela, Sara m’a dit qu’elle avait entendu dire qu’il y avait aussi un problème de drogue dans l’industrie cinématographique. . Je me souviens très bien de lui avoir dit de rester à l’écart parce qu’elle avait une carrière très prometteuse devant elle. Elle m’a assuré qu’elle n’avait jamais touché à la drogue et qu’elle ne le fera jamais. «

« Sushant fumait une cigarette mais il était très agile d’esprit. Quelqu’un qui se drogue n’est pas agile comme lui, et ne parle pas non plus aussi intelligemment. Du moins, c’est ce que je pense. En règle générale, je ne fume pas – je n’ai jamais allumé une cigarette remplie de tabac ou de drogue. Mais je sais que si vous fumez une telle cigarette, elle a une odeur distincte. Je n’avais jamais vu Sushant et Sara les yeux lourds ou en voyage ; ils étaient si normaux. Sushant était dans une zone différente ; nous parlerions de cosmologie et de science des planètes et des galaxies », a-t-il ajouté.

S’ouvrant davantage sur Sushant, Nitish a déclaré: « Je n’ai jamais senti une seule fois qu’il n’allait pas bien. Tout était normal. Il m’a dit: « Monsieur, aapko ghar aana padega, et je lui avais dit: » Theek hai, main aa jaunga . »

La mort de Sushant Singh Rajput a laissé sa famille et ses fans sous le choc. L’affaire est examinée par trois agences d’enquête de premier plan – le Central Bureau of Investigation (CBI), le Narcotics Control Bureau (NCB) et la Enforcement Directorate (ED) respectivement sous divers angles.