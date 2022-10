“Jamais vu des bateaux lancés comme ça”: un marin se souvient de la terreur de l’ouragan Ian

Ricky Moran, un crevettier qui travaillait et dormait sur le bateau qu’il dirigeait à Fort Myers Beach, a perdu à la fois un moyen de subsistance sûr et un endroit sûr où vivre lorsque l’ouragan Ian a rugi dans le sud-ouest de la Floride et a détruit le chalutier qu’il appelait chez lui.

La tempête de catégorie 4 a soulevé l’engin de ses amarres comme s’il s’agissait d’un jouet et l’a laissé en tas tordu sur le rivage avec une demi-douzaine d’autres bateaux battus, la plupart renversés sur le côté ou avec la coque tournée vers le ciel. Moran se retrouve maintenant sans endroit sûr où vivre ni moyen de gagner sa vie.

C’est un sort partagé par des dizaines d’autres qui travaillent sur des chalutiers qui sillonnent les eaux chaudes du golfe au large du sud-ouest de la Floride à la recherche de crevettes, une industrie importante dans une région largement connue pour le tourisme.

“Ce n’est pas mon premier rodéo, mais je n’ai jamais rien vu de tel de ma vie. Je n’ai jamais vu de crevettiers secoués comme ça”, a-t-il déclaré en désignant un enchevêtrement de bateaux endommagés laissés par Ian, qui a tué plus de 100 personnes en Floride et causé des dizaines de milliards de dollars de dégâts matériels.

Le sud-ouest de la Floride est le centre de l’industrie de la crevette rose de l’État. Les chalutiers au large de Fort Myers Beach et d’autres villes portuaires de la région piègent les crustacés dans des filets pour les vendre aux restaurants, aux chaînes d’épicerie et directement aux consommateurs.

Les chalutiers du comté de Lee, qui comprend Fort Myers Beach, ont récolté 3,9 millions de livres de crevettes roses d’une valeur de 12,5 millions de dollars en 2021, soit 43% des prises totales de l’État, selon la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

Moran a déclaré qu’il était resté à bord de son bateau pendant la tempête, passant une nuit éprouvante, au cours de laquelle un collègue s’est fait couper un demi-doigt lorsque le vent a claqué une porte.

Les vents de 150 mph et l’énorme onde de tempête ont rapidement balayé les chalutiers sur le quai, où ils se sont écrasés les uns contre les autres.

Heureusement, a déclaré Moran, tous les travailleurs de la crevette de Fort Myers Beach qu’il connaît ont survécu.

Une semaine après Ian, Moran dormait encore sur son bateau endommagé. Chaque matin depuis la tempête, il grimpe sur l’épave et rampe à travers une ouverture entre deux autres navires pour compatir avec ses collègues travailleurs de la crevette à la marina.

Environ 60 d’entre eux vivent sur leurs bateaux endommagés ou dans des tentes, sans toilettes ni douches, et cherchent de la nourriture et de l’eau.

Sherwin Beters, 40 ans, originaire de Guyane en Amérique du Sud, s’inquiète de ne pas pouvoir bénéficier de l’aide gouvernementale, car il se trouve aux États-Unis avec un visa de travail. Une vingtaine d’autres crevettiers guyanais sont coincés dans la même situation à Fort Myers Beach, a-t-il déclaré.

“Dormir sur le bateau est une chance que nous prenons car tous les bateaux pourraient basculer les uns sur les autres à tout moment, ils pourraient basculer”, a déclaré Beters.

Dans les bons moments, les crevettiers travaillent à court terme, un capitaine et deux ouvriers de la plate-forme se partageant une part des revenus du bateau, généralement détenu par une entreprise, a déclaré Moran. Il prévoyait de se rendre à Mobile, en Alabama – un autre centre de pêche à la crevette du Golfe – dans l’espoir d’y trouver du travail.

“Grande famille de crevettes”

Deux sociétés, Erickson & Jensen Seafood et Trico Shrimp Co, possèdent la plupart des bateaux de Fort Myers Beach, employant quelque 300 personnes, a déclaré Anna Erickson, dont la famille possède une partie d’Erickson & Jensen. Seuls trois des 11 bateaux de sa compagnie sont encore à flot.

“Nous sommes une grande famille de crevettes”, a déclaré Erickson, 36 ans. “Ces gens sont des condamnés à perpétuité. C’est vraiment une tragédie.”

Il faudra “beaucoup d’argent” pour réparer le quai et remettre les bateaux à l’eau, a-t-elle dit.

De nombreux bateaux, dont certains mesurent 60 pieds de long, n’étaient pas assurés car les primes sont inabordables, a déclaré Joel Andrews, 66 ans, membre de la famille Jensen qui possède en partie Erickson & Jensen.

Michele Bryant, 58 ans, qui cuisine et cueille des crevettes sur les bateaux, dormait dehors dans la marina jusqu’à ce qu’elle trouve une tente cette semaine. Elle ne veut pas s’enregistrer dans un refuge car ses affaires sont toujours sur un bateau.

“La plupart des gens ont des maisons”, a-t-elle déclaré. “Nous n’avons pas de maisons. Nous vivons sur les bateaux.”