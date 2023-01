Jamais vu auparavant l’histoire d’Emmerdale pour Cathy Hope révélée

CATHY Hope a gardé ses distances avec tous les hauts et les bas de la vie dans les Dales.

Cependant, elle est renvoyée sous les projecteurs pour un scénario inédit d’Emmerdale.

TVI

Cathy Hope garde un secret pour tout le monde à Emmerdale[/caption] TVI

Elle devient incontrôlable[/caption] TVI

Bernice Blackstock offre son soutien[/caption]

Avant que son amie Amelia Spencer ne donne naissance à une fille, Cathy Hope n’était qu’une présence discrète et persistante dans le village éponyme.

Mais moins de deux ans après son implication dans le scénario d’intimidation d’April Windsor, l’adolescente représentée par Gabrielle Dowling est prête pour son propre complot dans les scènes à venir.

Tout commence au Café Main Street lorsque Bernice Blackstock (interprétée par Samantha Giles) tente d’aider Cathy à réviser.

Les choses tournent vite au vinaigre et Brenda Walker (Lesley Dunlop) est furieuse quand Bernice quitte le café, bouleversée et offensée par les commentaires blessants de Cathy sur la ménopause.

Comme les téléspectateurs d’ITV s’en souviendront, Bernice a eu du mal à accepter la ménopause après avoir cru à tort qu’elle pouvait être atteinte de démence.

Bob Hope (Tony Audenshaw) est à bout de souffle lorsqu’il affronte Cathy et son frère Heath (Sebastian Dowling) s’en mêle bientôt.

Cathy voit rouge et écrase violemment la guitare de son jeune frère sur le sol avant de repartir confuse et embarrassée.

Le lendemain, Bob et Brenda sont choqués par un appel téléphonique de l’école de Cathy expliquant que la jeune n’a plus terminé son examen simulé.

Bernice regarde plus tard Cathy se précipiter vers Connelton View et se sent déchirée – devrait-elle le dire à Bob?

Elle peut sentir qu’il y a plus dans la situation de Cathy et se dirige vers elle.

Là-bas, elle surprend Cathy en train de laver sa jupe dans l’évier.

L’adolescente se rend compte qu’elle ne peut pas garder son secret pour elle-même et s’ouvre à Bernice.

Il est révélé que Cathy est dépassée et a honte de ses règles abondantes, expliquant que c’est la raison pour laquelle elle s’est précipitée hors de son examen simulé.

Bernice offre son soutien et Cathy est soulagée et reconnaissante.

NOUVELLES D’EMMERDALE Tout ce que vous devez savoir sur Emmerdale Nouveau, départ et retour du casting d’Emmerdale

Où est filmé Emmerdale ?

Tous les spoilers d’Emmerdale

Notre blog en direct sur les spoilers de savon avec des nouvelles à jour

L’histoire du pub emblématique d’Emmerdale, The Woolpack

Elle promet ensuite de parler avec le médecin généraliste du village, Manpreet Sharma, des moyens d’aider à gérer ses symptômes.

Inondée de honte, Cathy souhaite pouvoir parler à son père Bob de ce qu’elle ressent mais, à la place, lui ment pour le faire sortir de son affaire.

Le lendemain, Cathy est honnête avec Manpreet (Rebecca Sarker) au sujet de son état et le médecin généraliste lui écrit une ordonnance pour la pilule.

Bob l’informe plus tard qu’elle peut repasser son examen simulé et les choses semblent enfin se mettre en place alors que Cathy met fin à son cauchemar avec sa première pilule.

Emmerdale est diffusé du lundi au vendredi à 19h30 sur ITV.

TVI

Bob découvrira-t-il un jour ce que cache Cathy ?[/caption] TVI

Ce serait le premier scénario majeur de Cathy[/caption]