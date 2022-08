Jamais vraiment toute l’histoire – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Joe Biden nous supplie tous d’acheter une voiture électrique. Le ciel tombe, le ciel tombe parce que nous n’achetons pas de voitures électriques. La Terre va mourir. Bien sûr, la Chine, la Russie, l’Inde et bien d’autres pollueurs de type Hollywood prêtent peu ou pas d’attention à l’arrivée de la fin du monde.

Cependant, si nous achetons une Tesla ou une Volt, nous sauverons la Terre et nous aurons droit au crédit d’impôt de 7 500 $ du gouvernement.

Oups, attendez une minute, votre voiture électrique ne sera pas admissible à ce crédit d’impôt car les composants de la voiture doivent être fabriqués aux États-Unis. La plupart des composants de la batterie proviennent de Chine et ce sera le cas dans un avenir prévisible.

Alors, vous achetez votre Mustang électrique. Vous déboursez 50 000 $. Mais ne vous inquiétez pas, vous bénéficierez d’un allégement fiscal de 7 500 $, sauf lorsque votre comptable vous dira que tous les composants ne sont pas fabriqués aux États-Unis et que les socialistes fous de gauche riront simplement et diront : “Sucker”. Les Chinois et les Russes et nous tous qui ne croyons pas que la Terre est à deux ans de la désolation totale diront simplement que vous avez appris une leçon précieuse. Ne croyez pas vraiment ce que les politiciens disent et promettent. Ce n’est jamais vraiment toute l’histoire.

Don Lass

Oswego