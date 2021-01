Les phrases courantes viennent définir la façon dont nous parlons de certains problèmes. Les choses qui entrent en conflit avec les normes de justice sociale en vigueur sont «problématiques». Les scandales politiques sont nommés avec un nouveau mot composé qui se termine par «porte». Les victimes de catastrophes – naturelles ou causées par l’homme – reçoivent «des pensées et des prières».

La phrase déterminante de la présidence Trump: «nouveau bas».

En utilisant des analyses de données volumineuses assez simples, nous pouvons voir que l’association du président Donald Trump avec de nouveaux creux était presque quotidienne dans les reportages, les articles de blog, les éditoriaux, les commentaires, les lettres au rédacteur et les émissions au cours de ses quatre années au pouvoir. En fait, dire que Trump avait creusé les profondeurs d’une «nouvelle dépression» est devenu si routinier qu’il est devenu un cliché de noter que c’était un cliché. Nous pouvons également voir que la conduite de Trump à certains moments, en particulier, a incité les médias à s’unir autour de l’idée qu’une profondeur de plus en plus profonde avait été atteinte.

Grossièretés et bris de normes

Le premier de ces moments a été celui où, après à peine un mois au pouvoir, Trump a accusé à tort l’ancien président Barack Obama de l’avoir mis sur écoute.Ce que nous pensions à l’époque serait le moment le plus dramatique de ce genre est survenu à l’été 2017.

C’est alors que, à la suite de la violence suprémaciste blanche à Charlottesville, Trump a fait l’éloge des «très bonnes personnes des deux côtés». Ce nouveau creux semblait couronner un été de nouveaux creux, y compris sa moquerie du lifting de Mika Brzezinski sur Twitter, le dysfonctionnement de la Maison Blanche qui a atteint un sommet fou avec l’embauche et le licenciement d’Anthony Scaramucci, et le discours scandaleux de Trump au Jamboree des Boy Scouts. .

Ces moments de grossièretés, de «bris de normes», pour utiliser un autre cliché des années Trump, ont souvent été les moments où le consensus médiatique le plus substantiel s’est formé autour de Trump ayant amené les choses à un nouveau plus bas. Il a rejeté les nations du Sud comme des «pays de merde», se moquant de Christine Blasey Ford lors des audiences de Kavanaugh, attaquant John McCain après sa mort, qualifiant Stormy Daniels de «crétin» ou disant aux représentants. Ayanna Pressley, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar et Rashida Tlaib de «retourner» là où ils «venaient», tous ont été largement décrits comme de nouveaux creux indécores.

Un tel consensus autour de nouveaux creux était notablement plus faible lorsque des questions de politique réelle étaient en jeu. De nouveaux creux ont été largement notés lorsque l’ampleur de la collusion de sa campagne avec la Russie a été révélée pour la première fois après que Trump a limogé James Comey. Mais la phrase avait moins de valeur après les révélations du rapport Mueller, qui comprenaient tous 10 épisodes de Trump faisant éventuellement obstruction à la justice, sa mise en accusation ultérieure pour avoir fait pression sur le gouvernement ukrainien pour qu’il fournisse des recherches de l’opposition sur Joe Biden en retenant l’aide militaire, sa quiescence dans l’assassinat. de Jamal Khashoggi, ses échecs diplomatiques avec la Corée du Nord, sa mauvaise gestion catastrophique de la pandémie COVID-19, ou même pour sa répression contre les manifestants de Black Lives Matter après le meurtre de George Floyd.

Un domaine politique dans lequel Trump semblait constamment trouver de nouveaux creux était sa conduite à l’égard de la Russie. Son engouement pour Vladimir Poutine au sommet d’Helsinki et sa volonté de faire dérailler le sommet du G7 en 2019 à cause de l’exclusion de la Russie ont été de rares moments de politique étrangère qui ont amené un large consensus sur l’atteinte d’un nouveau creux.

Un autre était la cruauté de routine de Trump envers les immigrants. Il y avait un consensus général sur le fait que sa politique de séparation des enfants, la fermeture virtuelle du pays aux réfugiés et la volonté de fermer le gouvernement à cause du financement du mur frontalier, alors que les enfants mouraient en détention pour immigrants, étaient tous de nouveaux creux majeurs.

Une dernière descente dans les profondeurs

Alors que l’administration Trump entrait dans sa dernière année, le consensus médiatique sur les moments de nouveaux creux majeurs est devenu de moins en moins nombreux. Bien que la phrase fasse encore l’objet d’une couverture médiatique presque tous les jours, son pouvoir semble s’être épuisé ou littéralement difficile à appliquer après tant de nouveaux creux précédents. Pourtant, il y avait des exceptions.

À l’été 2020, alors que la pandémie de COVID-19 augmentait et que de violentes manifestations policières se déroulaient tous les soirs à travers le pays, des sondages d’opinion largement couverts ont montré qu’un record de trois Américains sur quatre pensaient que le pays était sur la mauvaise voie. En octobre, le président a montré qu’il était toujours capable de trouver de nouveaux creux d’indécence avec son approche kamikaze de son premier débat avec Biden et sa volonté de faire campagne tout en étant peut-être encore contagieux avec le COVID-19.

Puis, au cours de ses dernières semaines au pouvoir, Trump a fait pression sur le secrétaire d’État de Géorgie pour qu’il «trouve» suffisamment de voix pour annuler la victoire de Biden et a incité une foule violente à attaquer le Capitole. Les deux ont été largement condamnés comme de «nouveaux creux».

La fin des années Trump ne sera pas la fin de nouveaux creux. Tous les présidents atteignent de nouveaux creux, généralement dans leurs cotes d’approbation. Les commentateurs ont une longue tradition de traiter les nouveaux creux dans un sondage d’opinion comme une ouverture pour faire la chronique des récents échecs d’un président. Mais on peut espérer que le nombre de nouveaux creux au cours des quatre dernières années ne sera plus jamais aussi élevé.

Michel Paradis enseigne à la Columbia Law School et est l’auteur de «Last Mission to Tokyo». Il a obtenu son doctorat en linguistique computationnelle de l’Université d’Oxford. Suivez-le sur Twitter: @MDParadis