Jamais trop vieux pour apprendre : groupes d’étude disponibles pour les personnes âgées de l’Okanagan

Avec de superbes lacs glaciaires, des collines volcaniques verdoyantes et des sentiers pédestres en terrasses, il n’est pas étonnant que les retraités soient attirés par l’Okanagan en Colombie-Britannique – la région a connu un afflux sans précédent de personnes âgées ces dernières années ; leur population dépasse actuellement les 30 % dans certaines collectivités.

Les découvertes géologiques de cette vallée unique sont un favori parmi de nombreux sujets d’exploration offerts aux adultes matures par la Society for Learning in Retirement (SLR), un organisme enregistré à but non lucratif basé à Kelowna.

Ouverts à tous les adultes matures, les groupes d’étude SLR sont disponibles, soit en classe à Kelowna ou sur Zoom de n’importe où au pays, et sont sans stress : pas de devoirs, pas d’examens !

L’adhésion ne nécessite pas non plus de prêt bancaire… le coût est minime, de 10 $ à 30 $ selon le nombre de séances hebdomadaires de deux heures.

Et les sujets sont vastes et variés. Parmi les offres de cet automne : Un voyage en profondeur dans l’histoire des industries fruitières et viticoles de l’Okanagan, l’histoire du yoga, du bouddhisme, la redécouverte de la Terre et sa place dans notre système solaire, et les nombreux visages de l’Afrique.

Ou si quelque chose de plus créatif vous convient, SLR a prévu des groupes d’étude sur la peinture à l’acrylique, l’histoire de l’art, les cartes de tarot, la poésie et des groupes d’écriture.

La politique un domaine d’intérêt? Essayez les cours de SLR sur l’actualité ou les guerres de Russie.

De l’astronomie à l’art, de l’Afrique à l’au-delà, de l’actualité à la prestation de soins, de la musique à la pleine conscience, de la politique à la photographie, de l’écriture aux groupes de vin, les discussions sont dirigées par une foule de spécialistes compétents, y compris des professeurs et des instructeurs de l’UBC Okanagan et de l’Okanagan College.

Une fois inscrit, vous serez accro !

Joanne Lund, une personne âgée qui a rejoint l’institut d’apprentissage récemment après avoir quitté la côte pour s’installer à Kelowna, affirme que l’exploration de sujets d’intérêt grâce au SLR aide son esprit à rester actif et curieux.

Lund aime également nouer des relations avec ses pairs dans une atmosphère d’amitié, de plaisir et de soutien.

“Les opportunités d’apprentissage et de socialisation en ligne de SLR m’ont évité de devenir folle pendant la longue pandémie”, a-t-elle déclaré.

« Il n’y a pas de meilleur endroit pour les adultes matures pour s’engager dans l’apprentissage et la discussion de sujets qui les intéressent. Pour être honnête, j’étais dubitatif lorsqu’on m’a proposé de suivre un cours en ligne : il s’agissait d’apprendre Zoom, une nouvelle technologie que je n’étais pas convaincue de pouvoir maîtriser à mon âge.

“Avec l’aide des hôtes du groupe SLR qui ont facilité la compréhension et la connexion, j’ai pu participer aux sessions hebdomadaires à la maison avec une tasse de thé et mon chat sur mes genoux.

« Je me suis inscrit à un cours Zoom de géologie, un cours sur la Chine et un autre sur l’histoire de l’art.

“Ils étaient incroyables – et les connaissances que j’ai acquises ont considérablement amélioré la qualité de ma journée.

« Le coût des cours est raisonnable et les instructeurs sont compétents et divertissants. Et j’ai rencontré de nombreux amis informatifs et encourageants en cours de route. Quelle trouvaille !”

Lund n’est pas la seule à apprécier les possibilités d’apprentissage.

SLR a prospéré depuis l’ouverture de ses portes au milieu des années 1990. Initialement surnommé l’Okanagan Institute for Learning in Retirement (OILR), le centre d’apprentissage, géré principalement par des bénévoles, visait à ouvrir la voie aux personnes âgées actives pour qu’elles se lancent dans un voyage d’apprentissage tout au long de la vie, avec des sujets de leur choix.

Ses membres ont plus que doublé ; dépasse maintenant 300 apprenants actifs, avec beaucoup plus de place pour grandir.

Sa sélection de cours s’est étendue à plus de 50 sujets sur les 10 avec lesquels il a ouvert. Et il y a de la place pour plus de chefs de groupe d’étude si vous avez un sujet d’intérêt que vous aimeriez explorer et partager avec d’autres en SLR.

Consultez donc le site Web à www.slrkelowna.ca et rafraîchissez vos journées d’automne et d’hiver en retournant à l’école à la Society for Learning in Retirement.

L’inscription commence le 20 août à midi, en ligne et en personne au siège social de SLR, 1434 Graham St. à Kelowna.

Des questions? Appelez notre gestionnaire de bureau au 250-448-1203 ou envoyez un courriel à [email protected]

