«  Jamais rien vu de tel  »: Edson Barboza décroche un étrange KO retardé alors que son rival titube avant de s’effondrer à l’UFC 262 (VIDEO)

Au troisième tour de leur divertissant concours poids plume sur la carte principale de l’UFC 262 au Toyota Center de Houston, la star brésilienne Barboza a accéléré le rythme en rattrapant Burgos avec un droit en pronation rapide comme l’éclair.

Au début, Burgos semblait avoir mangé le punch alors qu’il restait debout, les bras levés et en posture de combat.

Mais il est vite devenu évident que le coup avait fait plus de victimes qu’il ne le paraissait initialement, car une réaction retardée à la commotion cérébrale s’est déclenchée et les jambes de Burgos ont commencé à vaciller, finissant par basculer en arrière et s’effondrer sur le côté de la cage.

Barboza a suivi pour plus de frappes, mais il était évident que son rival était déjà inconscient alors que le combat était interrompu.

L’étrange finition a été déclarée l’une des plus étranges jamais vues dans l’octogone.

«Je n’ai jamais rien vu de tel en MMA. Une réaction retardée KO… Shane est si dur que son cerveau a lâché avant sa volonté. Incroyable victoire pour Barboza, » a écrit la spécialiste Laura Sanko.

« Holy fume. Edson Barboza KOs Shane Burgos dans le troisième. KO retardé. C’était sauvage. Je ne sais pas si j’ai déjà vu un retard emphatique comme ça avant. Quel est ce sport?! » a demandé Ariel Helwani, expert d’ESPN.

« Je ne comprends vraiment pas, » Barboza a dit après le KO.

« Je sais que j’ai connecté un bon coup parce que je l’ai senti, il a commencé à trembler un peu, quelque chose s’est passé, il est descendu, je me suis dit ‘OK, allons finir’.

« Mais j’ai besoin de regarder à nouveau parce que je ne sais vraiment pas ce qui s’est passé. »

Des images ont ensuite montré le couple embrassant les coulisses alors que Burgos semblait complètement remis de la photo sauvage qu’il avait prise.

La victoire de Barboza, 35 ans, a amélioré son record à 22-9 et s’appuie sur l’élan qu’il a gagné avec la victoire contre Makwan Amirkhani lors de sa dernière sortie, qui avait cassé une séquence de trois défaites consécutives.

Pour Burgos, 30 ans, c’était une deuxième défaite sur le spin après sa défaite contre Josh Emmett en juin dernier. L’Américain a glissé à 13-3 au total dans sa carrière professionnelle.