Les jours de mandat du président Trump peuvent être comptés, mais cela n’a pas empêché ses critiques les plus ardents de regarder une dernière fois dans la boule de cristal et de prédire une prise de contrôle fasciste par le président républicain, les preuves sont damnées.

Des accusations répétées de son « suprémacie blanche, » aux allégations selon lesquelles il aurait couché avec Moscou depuis les années 1980, les faits sont souvent passés au second plan lors de la couverture la plus haletante de la présidence de Donald Trump. Alors qu’une telle rhétorique alarmiste a émané principalement des types de # résistance en ligne et des franges du parti démocrate, les républicains dits « Never Trump » ne sont pas au-dessus de se pencher sur une hyperbole sans fondement sur le président.

Aussi sur rt.com Coup d’État militaire ou rien à voir ici? Le Pentagone met fin à sa coopération avec l’équipe de transition de Biden – rapport

Bill Kristol en est un bon exemple. Architecte de la guerre en Irak, Kristol est le porte-parole d’une forme de républicanisme qui est l’antithèse de Trump: néoconservateur et interventionniste. La récente opposition de Kristol à Trump lui a valu les applaudissements des libéraux et des créneaux réguliers sur MSNBC.

Alors que Trump devait quitter ses fonctions dans un mois, Kristol s’est rendu mercredi sur Twitter pour prédire une fin violente de l’année. Selon les sources anonymes de Kristol, qui à son tour a parlé aux gens « à l’intérieur » de l’administration Trump. Le limogeage par le président du procureur général William Barr préfigure peut-être un coup d’État de la veille de Noël de Trump.

1. Ce fil de discussion est basé sur des conversations récentes avec des personnes dont je fais confiance aux informations et au jugement, qui à leur tour ont parlé franchement avec des personnes nommées par Trump toujours à l’intérieur. Voici une question: pourquoi Trump et Barr, lorsqu’ils ont négocié le départ de Barr, se sont-ils installés le 23 décembre? – Bill Kristol (@BillKristol) 22 décembre 2020

Barr devrait quitter le ministère de la Justice mercredi et Kristol, cette date associée à la récente nomination par Trump de loyalistes à des postes clés du Pentagone et à son licenciement imminent de l’avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone, tous indiquent une prise de pouvoir par les assiégés. Président.

Kristol a suggéré que Trump pourrait tenter de saisir des machines à voter pour prouver que la victoire de Joe Biden était frauduleuse, ou même envoyer l’armée dans les rues via « Divers types de mouvements de type Insurrection Act. »

«Toutes ces alarmes, on espère et on a confiance, ne se solderont pas», Pensa Kristol. «Et le coup d’État, à la fin, échouera. Mais ce quelque chose de plus que ce que nous avons vu jusqu’à présent ne sera pas essayé – de ce que les gens ne sont pas si confiants.

Les affirmations de Kristol reposaient tout au plus sur des ouï-dire, mais une cohorte d’experts les a prises au sérieux. Parmi eux se trouvaient Aaron Rupar de Vox, Julian Zelizer, contributeur de CNN, et David Corn, qui a l’honneur douteux d’être le premier rédacteur en chef à rédiger le « dossier Steele » – la gerbe démystifiée de potins anti-Trump qui a aidé à relancer le « Russiagate ». ‘ enquête.

Dans ce fil, @BillKristol s’interroge sur un coup d’État de Noël – ou quelque chose de pire que ce que nous avons déjà vu. https://t.co/VB2h5mNUZX – David Corn (@DavidCornDC) 23 décembre 2020

C’est un fil dérangeant https://t.co/kOZxrbOUEx – Aaron Rupar (@atrupar) 23 décembre 2020

Fil froid de @BillKristol. Alors POTUS a-t-il retrouvé son Robert Bork? https://t.co/c3GFQ9i1UV – Julian Zelizer (@julianzelizer) 23 décembre 2020

Kristol s’est trompé de façon spectaculaire dans ses prédictions dans le passé, en affirmant que la guerre en Irak durerait deux mois, en disant que Barack Obama n’avait aucune chance contre Hillary Clinton en 2008, ainsi que Clinton écraserait Trump en 2016. Alors qu’il faisait encore une autre prévision, probablement sa dernière pièce d’experts anti-Trump avant l’investiture de Biden en janvier, seule une poignée de commentateurs l’a martelé pour son histoire de lecteurs trompeurs.

«Il est vraiment étonnant qu’après toutes ces années, et tous les mensonges purs et simples que Kristol a racontés, des personnes crédules traitent ses affirmations sur des conversations secrètes qu’il a eues avec des sources anonymes – celles qui coïncident * toujours * parfaitement avec son agenda politique – comme crédible, » a tweeté le journaliste Glenn Greenwald.

Il est vraiment étonnant qu’après toutes ces années, et tous les mensonges purs et simples que Kristol a racontés, que des gens crédules traitent ses affirmations sur les conversations secrètes qu’il a eues avec des sources anonymes – celles qui coïncident * toujours * parfaitement avec son agenda politique – comme crédibles. . https://t.co/padkWSb3RX – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 23 décembre 2020

Trump maintient toujours que la victoire de Biden était frauduleuse et obtenue par ordinateur « Défaillance » et le décompte des votes illégaux dans un certain nombre d’États swing clés. Le président n’a pas indiqué qu’il utiliserait l’armée pour rester au pouvoir, et l’attention sur ses derniers jours à la Maison Blanche s’est plutôt concentrée sur les grâces présidentielles qu’il délivrera probablement.

Trump a lancé une vague de pardons prévue mardi soir, accordant la clémence à 15 personnes, y compris d’anciens assistants de campagne, des législateurs républicains et des mercenaires reconnus coupables de crimes de guerre. À gauche et à droite, les appels se sont intensifiés pour que le président pardonne au fondateur de WikiLeaks Julian Assange et au lanceur d’alerte de l’Agence de sécurité nationale Edward Snowden, tous deux accusés d’espionnage pour les révélations qu’ils ont rendues publiques.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!