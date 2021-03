«  Jamais joué au basket et mesure 5 pieds 2 pouces  »: Jim Boeheim critique injustement le journaliste après la victoire de Syracuse

L’entraîneur de longue date de Syracuse, Jim Boeheim, s’est mis en quatre pour critiquer injustement un journaliste mercredi soir lors de sa disponibilité médiatique après la victoire d’Orange sur Clemson.

Ce qui a commencé comme une question assez bénigne de Matthew Gutierrez de l’Athletic qui a produit une réponse standard au début de Boeheim s’est transformé en une attaque verbale personnelle alors que Boeheim a déchiré le sens aigu du basketball de Gutierrez et s’est apparemment moqué de sa taille.

Boeheim a été interrogé sur la « croissance défensive » des joueurs Quincy Guerrier et Alan Griffin au cours des derniers matchs.

« Je pense qu’ils s’améliorent, ils font encore des erreurs et c’est normal », a commencé Boeheim à féliciter ses gardes avant de faire des compliments au reste de l’équipe.

« Je pense que toute notre équipe s’est améliorée, mais cela n’a pas été aussi bon que nous en avions besoin toute l’année », a poursuivi Boeheim. « Je pense que nous nous sommes améliorés en tant qu’équipe. Je pense que c’est difficile d’aller 9-7 dans cette ligue. C’est une ligue difficile. Très difficile. Je pense que ces gars-là ont fait un excellent travail cette année. »

La réponse de Boeheim semblait complète – le responsable des relations avec les médias avait même commencé à appeler le journaliste suivant – mais il est intervenu avec ses clichés sur Gutierrez.

« Mais si je jouais Jesse (Edwards) et Kadary (Richmond), nous serions probablement 22-2 maintenant », a déclaré Boeheim. «Je n’ai tout simplement pas vu cela, je ne pouvais pas le comprendre par moi-même après 45 ans.

« J’avais besoin d’un journaliste pour savoir qui n’a jamais joué au basket et mesure 1,50 mètre. »

La source possible de la colère de Boeheim était un tweet du 1er mars où Gutierrez a écrit: « Si Richmond et Edwards avaient joué les minutes qu’ils ont méritées, Syracuse est probablement quelque part autour de 17-5 au total cette saison et dans la Big Dance. Quelle différence ils offrent. »

Après sa victoire sur Clemson, Syracuse est maintenant 15-8 au total et 9-7 dans le jeu de la Conférence de la côte atlantique. L’Orange est une tête de série n ° 6 prévue dans la dernière bracketologie de USA TODAY Sports.

Boeheim, 76 ans, est l’entraîneur-chef de Syracuse depuis 1976. Il a remporté un championnat national à l’école en 2003.