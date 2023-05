Plod perdre l’intrigue

JAMAIS il n’a été plus dégoûtant de savoir de quel côté se trouve la police entre Just Stop Oil et le public en détresse.

Des scènes choquantes à Londres font honte au Met déjà brisé.

Jamais il n’a été aussi dégoûtant de savoir de quel côté se trouve la police entre Just Stop Oil et le public

Deux flics accompagnaient allègrement les écolos dans leur dernière « manif » au ralenti, sourds à la rage palpable des chauffeurs empêchés de se rendre au travail.

Un homme a finalement craqué, poussant les oisifs bourgeois moralisateurs vers le trottoir où les officiers auraient déjà dû les contenir.

Les flics ont pris vie, pataugeant en lui comme The Sweeney lors d’un raid anti-drogue.

Nous ne prenons aucune joie à dire qu’ils méritaient la dérision des passants.

Leur traitement enfantin de ces crétins qui bloquent la route est obscène et doit cesser.

Les flics à l’étranger les traînent hors de la rue. Pas ici, à moins qu’ils ne perturbent, disons, un couronnement. Attendez-vous alors à des arrestations massives.

Le prince Harry s’est vu interdire, à juste titre, d’embaucher des officiers du Met comme gardes du corps. Pourtant, c’est précisément le service qu’ils fournissent à Just Stop Oil.

Ils facilitent et encouragent les perturbations sociopathiques, trahissent le public qu’ils sont censés servir et établissent les règles au fur et à mesure.

Si la police ne garde pas les rues dégagées, il y a un risque croissant que le public le fasse.

Couchette des banquiers

POURQUOI quelqu’un prend-il encore au sérieux les prévisions économiques du FMI ?

Vous souvenez-vous que Labour, et Remainers en général, s’est emparé de son rapport précédent disant que nous étions en train de plonger dans la récession ? Nous serions la grande économie la moins performante cette année, ont-ils ricané, et tout était de la faute des conservateurs favorables au Brexit.

Maintenant, le FMI effectue un pivot à 180 degrés, nous faisant passer en territoire positif devant l’Allemagne. De la part des marchands de malheur ? Silence . . . ou des tentatives pathétiques pour justifier la morosité persistante.

Le FMI et la Banque d’Angleterre ont un bilan lamentable, embarrassés à plusieurs reprises par notre résilience. Pourtant, les travaillistes traitent chaque énoncé négatif comme venant de Dieu.

Le FMI dit que nous ne pouvons pas grandir sans que bon nombre de nos 5,2 millions de chômeurs ne retournent au travail.

Ça, au moins, c’est bien.

Hors de leurs Eds

Un VOTE pour les Lib Dems est pour la folie trans et l’effacement de l’identité des femmes.

Le leader Ed Davey pense que les femmes peuvent avoir un pénis. Il veut également que les hommes biologiques qui s’identifient comme des femmes utilisent les toilettes, les vestiaires et les prisons pour femmes. C’était trop dangereux même pour le SNP.

Les électeurs de Lib Dem dans les comtés verdoyants ont-ils la moindre idée de l’extrême extrémiste de la foule de Davey ? Ou sa folie n’est-elle jamais annoncée sur le pas de la porte ou dans des tracts ? Drôle, ça.

Si le parti travailliste a besoin du soutien de Lib Dem pour gouverner, attendez-vous à ce que Davey soit vice-Premier ministre.

Lui et Keir Starmer intégreraient alors le fanatisme éveillé dans le numéro 10, au détriment de toutes les femmes en Grande-Bretagne.