«Jamais été plus excitée»: une femme accusée de violences sexuelles contre une star de la MLB suspendue «lui a dit qu’elle aimait être étouffée»

Une enquête policière est en cours contre le lanceur superstar après qu’une femme a affirmé qu’il l’avait sodomisée sans son consentement et l’avait étranglée inconsciente tout en la frappant au visage et au vagin, nécessitant une hospitalisation.

Lors de la deuxième des deux réunions, la femme a déclaré qu’elle souffrait d’énormes maux de tête et qu’elle avait vomi, bien que l’équipe juridique de Bauer ait déclaré que l’accusateur avait consenti à des relations sexuelles brutales.

Les Dodgers ont annulé une soirée bobblehead le 19 août pour Bauer, qu’ils ont lié à un contrat record de 102 millions de dollars sur trois ans il y a quelques mois à peine.

Les Dodgers ont mis à jour leur calendrier promotionnel hier. Le bobblehead de Trevor Bauer a été retiré. – Hayon des Dodgers (@DodgersTailgate) 7 juillet 2021

Dans un communiqué, l’équipe a déclaré qu’elle « n’a pas estimé que cela était approprié pendant que les enquêtes se poursuivent par la Major League Baseball et le département de police de Pasadena », ajoutant qu’aucun autre commentaire ne serait fait à l’époque.

La MLB a mis Bauer en congé payé de sept jours, qui a été prolongé d’une semaine, après la publication de documents graphiques liés à l’ordonnance d’interdiction temporaire.

La ligue et les autorités enquêtent sur les allégations faites par une femme de 27 ans la semaine dernière au sujet de deux rencontres sexuelles qui auraient eu lieu plus tôt cette année après que le couple se soit rencontré via Instagram.

Dans la correspondance reproduite par dailymail.com, la femme – identifiée comme Mme Hill – semble offrir à Bauer « 100 bisous sur le nez pour te sentir mieux » dans le cadre d’une série de textes qui auraient été échangés avant leur deuxième rapport sexuel.

Elle aurait dit à Bauer d’enlever une paire de chaussettes roses « quand il est temps de m’étouffer », en l’appelant « le meilleur » et faisant référence à un « changeur de jeu ».

Le congé administratif des Dodgers SP Trevor Bauer a été prolongé de sept jours alors que la police et la ligue continuent d’enquêter sur les allégations d’agression sexuelle contre lui. À moins que quelque chose ne soit résolu d’ici là – très peu probable – la ligue et le syndicat discuteront d’une prolongation indéfinie. – Jeff Passan (@JeffPassan) 8 juillet 2021

« Je n’ai jamais été aussi excité de toute ma vie » les textes partagés par le point de vente lus à un moment donné. « Donne-moi toute la douleur. »

Parmi les messages qui semblent avoir été envoyés par Bauer, la femme de 30 ans semble dire à Hill qu’elle « m’a tellement excité », avoue vouloir « mon bras autour de ton cou par derrière » et elle lui dit de « donnez quelques gifles là-dedans, puis une autre empreinte de main sur mon @$$ ».

La femme a déclaré dans sa demande d’ordonnance de protection qu’elle n’avait pas consenti à être battue au point de subir des fractures au visage, décrivant l’étouffement inconscient comme une agression.

Elle a affirmé qu’elle avait continué à communiquer avec Bauer après la deuxième agression présumée parce qu’elle craignait des représailles si elle ne jouait pas le jeu, et l’athlète a reçu l’ordre de rester à au moins 100 pieds d’elle et de son domicile dans l’ordonnance accordée par un juge jeudi.

Selon le rapport, les notes médicales montrent qu’elle a subi une « blessure aiguë à la tête », « agression par strangulation », deux yeux au beurre noir et de graves saignements anaux après leur deuxième rencontre présumée.

Les représentants de Trevor Bauer ont envoyé à Larry Brown Sports ce qu’ils disent être des messages texte entre Bauer et la femme qui l’a accusé d’agression. Les messages seraient venus entre la 1ère et la 2ème rencontre. La police de Pasadena enquête sur https://t.co/6LNthTVagrpic.twitter.com/NDjJNgUKam – Larry Brown (@LBSports) 1 juillet 2021

Elle aurait raconté les excuses de Bauer après le deuxième incident présumé, lorsqu’il aurait dit lui avoir dit : « Je ne te ferais jamais ces choses si ce n’était pas sexuellement. »

Hill aurait subi un dépistage d’agression sexuelle à l’hôpital et aurait été interrogé par des policiers appelés par des médecins.

Bauer fait l’objet d’une enquête sur les allégations d’agression mais n’a été inculpé d’aucun crime, ses représentants décrivant un « relation sexuelle entièrement consensuelle initiée par [the woman]. »

« M. Bauer et [the woman] n’ont pas correspondu depuis plus d’un mois et ne se sont pas vus depuis plus de six semaines », ont ajouté les agents Jon Fetterolf et Rachel Luba, qui représentent l’un des joueurs de baseball les mieux payés.

« Son fondement pour déposer une ordonnance de protection est inexistant, frauduleux et omet délibérément des faits clés, des informations et ses propres communications pertinentes.

Justin Turner, Kenley Jansen, Chris Taylor, Mookie Betts, Max Muncy, Albert Pujols et Dustin May se sont tous désabonnés #Dodgers son coéquipier Trevor Bauer sur Instagram. pic.twitter.com/pjB9TwSNkf – Michael Balko (@MichaelBalkoJr) 7 juillet 2021

Trevor Bauer ne fera pas appel de la MLB, le plaçant en congé administratif de sept jours. pic.twitter.com/E4nxhExUTt – Jeff Passan (@JeffPassan) 2 juillet 2021

« Toutes les allégations selon lesquelles les rencontres du couple n’étaient pas consensuelles à 100% sont sans fondement, diffamatoires et seront réfutées dans toute la mesure de la loi. »

Dans un deuxième communiqué, son équipe a déclaré : « Nous réaffirmons notre déclaration initiale et réfutons [the woman’s] allégations dans les termes les plus forts possibles.

« M. Bauer ne fera pas appel de la décision de la MLB de le mettre en congé administratif pour le moment dans le but de minimiser toute distraction pour l’organisation des Dodgers et ses coéquipiers.

« Il est à noter que le congé administratif n’est ni une mesure disciplinaire, ni ne reflète en aucune façon une conclusion de l’enquête de la ligue. »

Les fans ne sont actuellement pas en mesure de trouver la marchandise de Bauer au Dodger Stadium, sur le site Web de la MLB ou dans d’autres magasins agréés par les champions en titre des World Series 2020.