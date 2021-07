Jamais donné, le navire qui a bloqué le canal de Suez avance

Plus de trois mois après le blocage du canal de Suez par l’un des plus grands porte-conteneurs du monde, le navire, l’Ever Given, a finalement commencé son voyage mercredi, après que les autorités égyptiennes aient conclu un accord de compensation avec les propriétaires du navire. Le navire avait été mis en fourrière et se trouvait, avec de nombreux membres d’équipage à bord, dans une partie du canal de Suez connue sous le nom des Grands Lacs Amers sous le nom d’Autorité du canal de Suez et le propriétaire japonais du navire était impliqué dans une longue dispute au sujet des pertes. Son départ met fin à une saga qui a commencé le 23 mars, le navire échoué perturbant la chaîne d’approvisionnement mondiale et attirant des assureurs, des avocats, des organismes de transport et une grande partie d’Internet. Les gens du monde entier ont surveillé de près les mises à jour après que le navire d’un quart de mille de long s’est embourbé dans le canal, et des mèmes ont suivi, y compris certains qui ont vu le navire bloqué comme une métaphore de l’état du monde pandémique. Le navire a été renfloué après six jours d’efforts ininterrompus, mais parvenir à un accord pour laisser le navire partir était une « opération d’un autre genre », a déclaré Osama Rabie, chef de l’Autorité du canal de Suez lors d’une cérémonie sur la rive est du canal. mercredi à laquelle ont participé Masaki Noké, ambassadeur du Japon en Egypte.

Les négociations sur le sort du navire « ont commencé dans le but de préserver les droits du canal de Suez après les pertes qu’il a subies du fait de l’arrêt du trafic maritime », a déclaré M. Rabie. La première escale du navire était à proximité de Port-Saïd où sa coque était inspectée par mesure de précaution avant de quitter l’Égypte, selon une déclaration de la société du directeur technique du navire, Bernhard Schulte Shipmanagement. « Nous sommes très heureux que l’Ever Given puisse enfin poursuivre son voyage », a déclaré Ian Beveridge, directeur général de la société, remerciant l’équipage du navire pour « leur résilience et leur professionnalisme tout au long de cette période ». Shoei Kisen Kaisha, les propriétaires du navire et une filiale d’Imabari Shipbuilding, ont déclaré dans un communiqué qu’ils avaient « renforcé » leurs relations avec l’Autorité du canal de Suez grâce à cette expérience. « Notre entreprise dispose d’une importante flotte de navires et continuera d’être un client régulier et fidèle du Canal de Suez. Les détails du règlement n’ont pas été divulgués, mais le UK P&I Club, l’un des assureurs du navire, a déclaré qu’ils s’étaient « concentrés sur la recherche d’un règlement juste et à l’amiable » et avaient « travaillé en étroite collaboration » avec l’Autorité du canal de Suez pour enfin trouver un consensus.

Avec près de 20 000 conteneurs à bord, l’Ever Given était à destination de Rotterdam aux Pays-Bas lorsque des vents violents et une mauvaise visibilité l’ont conduit à s’échouer le 23 mars. Les autorités ont travaillé pendant des jours, enlevant roches et sable avant d’être renfloué avec succès le 29 mars. .

Mais avec un carnet de commandes qui s’élevait à plus de 300 navires attendant de transiter par le canal, le renflouement n’était pas la fin de l’affaire. En avril, les autorités égyptiennes ont obtenu une ordonnance du tribunal pour arrêter le navire et ont fait valoir que les propriétaires du navire leur devaient 916 millions de dollars de pertes, une affirmation que le UK P&I Club a qualifiée de « largement non étayée ». L’Égypte a par la suite amendé cette revendication à environ 550 millions de dollars. À l’échelle mondiale, le coût de l’incident pour le commerce mondial était beaucoup plus élevé : 5,1 milliards de dollars par jour, selon la Chambre internationale de la marine marchande, qui a déclaré avoir aidé les parties dans la négociation. Mais on ne pouvait pas mettre un prix sur le bien-être de son équipage indien, a-t-il déclaré dans un déclaration. « Il y a de nombreuses leçons à tirer de l’enquête approfondie toujours en cours, mais nous sommes ravis de voir l’Ever Given naviguer à nouveau », a-t-il déclaré, ajoutant que l’équipage était désormais libre de « rentrer chez ses proches après trois mois d’incertitude. « Que Dieu le laisse arriver sain et sauf », a déclaré Tarek Alzeki, capitaine du un remorqueur transportant des journalistes dans le canal mercredi. « Nous sommes heureux, bien sûr. » Viviane Yee et Nada Hussein contribué aux reportages du Caire.