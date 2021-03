Le navire porte-conteneurs MV « Ever Given » (Evergreen) appartenant à Taiwan, un navire de 400 mètres (1300 pieds) de long et 59 mètres de large, est logé sur le côté et empêche tout trafic sur la voie navigable du canal de Suez en Égypte, sur 27 mars 2021.

« Les 25 membres d’équipage sont en sécurité et comptabilisés et ils restent en bonne santé et de bonne humeur. Tous les membres d’équipage sont des ressortissants indiens et restent à bord », a déclaré BSM dans un communiqué.

