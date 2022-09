“Jamais aussi grave”: les habitants de l’Alaska fuient les inondations alors qu’une puissante tempête frappe l’état

Une puissante tempête se déplaçant vers le nord à travers le détroit de Béring samedi a provoqué des inondations généralisées dans plusieurs communautés côtières de l’ouest de l’Alaska, coupant l’électricité et obligeant les habitants à fuir vers des terrains plus élevés.

La force de l’eau a déplacé certaines maisons de leurs fondations, et une maison à Nome flottait sur une rivière jusqu’à ce qu’elle se coince sur un pont.

La tempête est ce qui reste du typhon Merbok, une tempête qui influence également les conditions météorologiques jusqu’en Californie, où des vents forts et une rare tempête de pluie à la fin de l’été étaient attendus.

En Alaska, il n’y a eu aucun rapport de blessés ou de décès dus à la tempête, a déclaré Jeremy Zidek, porte-parole du Département de la sécurité intérieure et de la gestion des urgences de l’Alaska. Les responsables avaient averti les communautés que certains endroits pourraient connaître les pires inondations en 50 ans et que l’eau pourrait mettre jusqu’à 14 heures à se retirer.

Le gouverneur Mike Dunleavy a publié samedi une déclaration de catastrophe pour les communautés touchées.

Tout à l’heure, j’ai verbalement déclaré une catastrophe pour les communautés touchées par la tempête de la côte ouest. Le SEOC n’a reçu aucun rapport de blessure pour le moment. Nous continuerons à surveiller la tempête et à informer les Alaskiens autant que possible. —@GovDunleavy

Parmi les plus durement touchés se trouve Golovin, où la plupart des quelque 170 habitants du village se sont réfugiés soit à l’école, soit dans trois bâtiments à flanc de colline. Les vents dans la région soufflaient en rafales à plus de 95 kilomètres à l’heure et le niveau d’eau était à 3,35 mètres au-dessus de la ligne de marée haute normale et devrait encore augmenter de 61 centimètres samedi avant de culminer.

“La majeure partie de la partie inférieure de la communauté est entièrement inondée de structures et de bâtiments inondés”, a déclaré Ed Plumb, météorologue au National Weather Service à Fairbanks.

Clarabelle Lewis, responsable des installations du gouvernement tribal local, faisait partie de ceux qui ont cherché refuge sur la colline surplombant Golovin. Elle et d’autres traversaient la tempête dans le bureau tribal après avoir sécurisé des objets chez eux contre les vents et aidé leurs voisins à faire de même.

“Les vents hurlaient, c’était bruyant”, a-t-elle dit.

Inondations majeures à Golovin ce matin. On s’attend toujours à ce que l’eau monte de 1 à 2 pieds cet après-midi. Nos pensées vont à la communauté. (photos avec l’aimable autorisation de C. Lewis) #akwx pic.twitter.com/BO63uN8dGL —@NWSFairbanks

Lewis n’a jamais connu une tempête comme celle-ci au cours des 20 années où elle a vécu à Golovin.

“Nous avons eu des inondations dans le passé, mais cela n’a jamais été aussi grave”, a-t-elle déclaré. “Nous n’avons jamais eu de maisons déplacées de leurs fondations.”

Des inondations ont également été signalées à Hooper Bay, St. Michael’s, Unalakleet et Shaktoolik, où des vagues ont déferlé sur la berme devant la communauté, a déclaré Plumb.

Les gens traversent les eaux de crue à seulement un demi pâté de maisons de la mer de Béring à Nome samedi. (Peggy Fagerstrom/Associated Press)

Il a déclaré que la tempête traverserait le détroit de Béring samedi, puis se dirigerait vers la mer des Tchouktches.

“Et puis il va en quelque sorte se garer et s’affaiblir juste à l’ouest de Point Hope”, a-t-il déclaré à propos de la communauté de la côte nord-ouest de l’Alaska.

Il a dit qu’il y aurait des crues dans les environs du nord de la mer de Béring jusqu’à samedi soir avant de commencer à se calmer jusqu’à dimanche. La hausse des niveaux d’eau plus au nord, dans les régions de la mer de Chukchi et du détroit de Kotzebue, persisterait jusqu’à dimanche.