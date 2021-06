La nouvelle série d’audiences dans l’affaire de diffamation lancée par Roberts-Smith, l’un des vétérans de guerre vivants les plus décorés d’Australie, contre des organes de presse qui ont dénoncé ses crimes de guerre présumés, a eu lieu vendredi à la Cour fédérale de Sydney.

Les audiences ne se sont pas exactement déroulées sans heurts pour Roberts-Smith, l’ancien soldat étant bombardé par l’avocat de la défense, Nicholas Owens, avec un assortiment de questions inconfortables sur son séjour en Afghanistan. Certaines des questions étaient liées à un incident survenu le 11 septembre 2009, lorsque l’unité de Roberts-Smith a été déployée dans le petit village de Darwan, dans la province afghane d’Uruzgan.

Selon le récit de Roberts-Smith, un Afghan, identifié comme Ali Jan, a été tué alors qu’il se cachait dans un champ de maïs et servait d’observateur pour les talibans. La défense, cependant, a allégué que l’homme avait été en fait détenu – puis brutalement tué par le plaignant, qui l’a jeté du haut d’une falaise. L’ancien caporal a nié l’accusation, ainsi que les allégations selon lesquelles il s’était entendu avec deux soldats pour couvrir le meurtre.

Il a même contesté s’il y avait une falaise à Darwan assez haute pour tuer quelqu’un de cette façon. Il a dit que c’était « terrain très escarpé. Si c’était une falaise, vous ne pourriez pas la descendre.

« En Afghanistan, les choses sont raides partout », il a déclaré. Présenté avec des photos de la zone où l’incident aurait eu lieu, Roberts-Smith a ri lorsqu’on lui a demandé s’il l’avait reconnu, ont rapporté les médias australiens.

Roberts-Smith a également été grillé lors d’un incident distinct, au cours duquel il aurait interrogé, détenu et immobilisé un Afghan, frappant la victime au passage et l’abattant finalement.

« Il portait des menottes flexibles quand on lui a tiré dessus, n’est-ce pas ? demanda Owens. « Vous avez interrogé trois hommes que vous aviez trouvés pendant plus d’une heure, vous avez agressé ces hommes et avez finalement tué l’un de ces hommes ? »

Le vétéran du SAS a cependant catégoriquement nié toutes les déclarations de la défense concernant l’incident.

Un autre épisode mis en lumière est lié au meurtre de deux Afghans vers le 20 octobre 2012, lorsque l’unité de Roberts-Smith a été déployée dans le village de Syahchow, poursuivant une cible taliban. Selon la défense, le caporal a emmené un jeune soldat – connu uniquement sous le nom de Personne 66 – dans une enceinte où étaient détenus deux Afghans. Les prisonniers ont ensuite été emmenés dans un champ, où la personne 66 a reçu l’ordre de les assassiner pour obtenir la recrue. « sanglanté ».

Les conséquences de l’incident auraient été observées par l’actuel vice-ministre de la Défense Andrew Hastie – un capitaine du SAS à l’époque – qui aurait vu la personne 66 trembler visiblement après la fusillade. Tout en admettant avoir vu Hastie ce jour-là, Roberts-Smith a nié la fusillade, déclarant que la prétendue « sang » incident « n’est jamais arrivé. » Hastie devrait témoigner devant le tribunal plus tard au cours du procès de 12 semaines.

Le procès historique a débuté plus tôt ce mois-ci; Roberts-Smith a traduit en justice les trois journaux – The Age, le Sydney Morning Herald et le Canberra Times – qui l’ont accusé dans une série d’articles publiés en 2018 d’avoir commis au moins six homicides illégaux lors de son déploiement en Afghanistan, ainsi que se livrer à d’autres actes répréhensibles.

Les points de vente sont communément appelés « neuf journaux », en référence à Nine Entertainment, qui en était propriétaire au moment de la publication. Les avocats de Roberts-Smith ont déclaré au tribunal que les publications avaient lancé une « campagne empoisonnée » contre le soldat, ruinant sa réputation et toute sa vie.

