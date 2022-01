Jamaïque vs Mexique – Rapport de match de football – 27 janvier 2022

Le Mexique a marqué deux buts après la 80e minute pour décrocher une victoire spectaculaire 2-1 contre la Jamaïque lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde jeudi.

La Jamaïque, qui n’avait plus que 10 hommes après un carton rouge pour Damion Lowe à la 47e minute, avait initialement pris les devants après avoir étourdi les visiteurs avec un but peu après la mi-temps.

– Qualifications Coupe du Monde 2022 : Comment ça marche dans le monde

Suite à un mauvais dégagement défensif de Le Tri sur un corner, le Jamaïcain Daniel Johnson est intervenu à la 50e minute et a mis les Reggae Boyz en tête 1-0 au stade national de Kingston.

Après avoir dominé la possession de balle en première mi-temps, le Mexique a continué d’augmenter sa pression sur le côté adverse du terrain et a commencé à créer des opportunités plus dangereuses.

Le but d’Alexis Vega a assuré la victoire du Mexique sur la Jamaïque. AP Photo/Ramon Espinosa

Cela dit, il s’agissait de substitutions de Le Tri manager Gerardo « Tata » Martino qui a fini par faire la différence.

Diego Lainez, Gerardo Arteaga, Jesus Corona et Henry Martin ont ravivé l’énergie du Mexique en tant que remplaçants en seconde période. La Jamaïque s’est empressée de conserver son avance et a rapidement commencé à perdre de son élan alors que des noms comme Corona et Lainez se précipitaient plus loin.

À la 81e minute, Martin a égalisé le score à 1-1 après avoir poussé le ballon au fond du filet à bout portant.

Quelques instants plus tard à la 83e, Alexis Vega a ensuite donné au Mexique un avantage de 2-1 après avoir décoché un tir bas et puissant devant le gardien Andre Blake.

Une fois le coup de sifflet final retenti, le Mexique a non seulement obtenu trois points, mais également sa première victoire en ronde octogonale depuis octobre après avoir subi des défaites en qualification pour la Coupe du monde contre les États-Unis et le Canada dans la fenêtre précédente.

Le Mexique accueillera désormais le Costa Rica (30 janvier) et le Panama (2 février) lors de leurs deux derniers éliminatoires de la fenêtre internationale actuelle.