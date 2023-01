Jamahal Hill remporte le titre, Glover Teixeira prend sa retraite

Jamahal Hill réalise une performance assez dominante sur cinq tours pour battre Glover Teixeira et remporter le championnat des poids lourds légers de l’UFC dans l’événement principal de l’UFC 283

En une seule nuit, Jamahal Hill est passé d’un classement en dehors du top cinq des poids lourds légers à l’or de l’UFC enroulé autour de sa taille.

Hill a battu Glover Teixeira dans l’événement principal de l’UFC 283 pour remporter le championnat vacant des poids lourds légers de l’UFC. Cela fait de Hill le premier ancien élève de la série Contender de Dana White à devenir champion de l’UFC.

Teixeira, quant à lui, a annoncé sa retraite après le combat.

Les deux se sont battus tôt dans le corps à corps, Hill arrêtant les tentatives de retrait de Teixeira tôt avec ses crochets et quelques genoux. Lorsque les deux n’étaient pas dans le corps à corps et les échanges, Hill réussissait les meilleurs coups.

Hill a travaillé Teixeira avec des coups de pied bas pour commencer le deuxième tour, puis a troublé Teixeira avec quelques coups de pied hauts. Ces coups de pied ont vacillé Teixeira, et Hill a cherché à en profiter et à tirer plusieurs combinaisons. Teixeira, cependant, a répondu et a soutenu Hill et a lancé sa propre combinaison qui a ouvert Hill.

Teixeira a finalement marqué un retrait sur Hill à mi-chemin du deuxième tour et a occupé la première place pendant environ une minute avant que le combat ne revienne sur ses pieds. Teixeira tenait toujours debout, même si Hill était définitivement sur des frappes importantes à ce stade.

Teixeira a pressé Hill contre la cage dans une tentative de retrait pour commencer le troisième, mais Hill a réussi à l’inverser avant de briser le corps à corps. Environ une minute plus tard, Hill a secoué Teixeira avec un autre coup de tête, faisant trébucher et tomber Teixeira.

Hill a cherché la fin avec quelques frappes du haut pendant environ une minute avant de laisser Teixeira se relever, apparemment un peu gazé. Teixeira, complètement ouvert autour des deux yeux, a essayé d’avancer, mais Hill ne ralentissait pas avec des coups de poing à la tête.

Hill s’est concentré sur les coups de pied au corps pour commencer le quatrième, alors que Teixeira tentait à nouveau d’avancer et de lancer des jabs pour y rester. Teixeira a décroché quelques coups durs, mais quelques rafales tardives de Hill ont trébuché Teixeira et ont presque mis fin au combat plus d’une fois.

Teixeira a rendu les choses un peu plus intéressantes en marquant un retrait dans la première minute du cinquième tour. Mais Hill s’est échappé de l’emprise de Teixeira et a marqué son propre retrait dans la manche. Hill est ensuite resté à l’écart de l’emprise de Teixeira pendant la dernière minute environ jusqu’au klaxon, mettant un plafond à sa performance dominante.

Les trois juges ont marqué le combat pour Hill 50-44.

UFC 283 : Glover Teixeira contre Jamahal Hill a eu lieu le samedi 21 janvier 2023, en direct de la Jeunesse Arena de Rio de Janeiro, au Brésil.