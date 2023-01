Jamahal Hill est prêt pour une “guerre en cinq rounds” à l’UFC 283 (Vidéo)

Jamahal Hill est prêt à choquer le monde du MMA avec une grande victoire contre Glover Teixeira à l’UFC 283.

Il y a une première fois pour tout et Jamahal Hill traverse cela à l’UFC 283, car c’est la première fois qu’il est en tête d’affiche d’un PPV UFC. Il entre dans cet événement principal contre Glover Teixeira, avec le championnat de 205 livres en jeu. Après seulement sept combats dans la promotion, Hill est sur le point de terminer son sprint vers l’or UFC.

Hill a gagné son chemin vers l’UFC lorsqu’il a remporté une victoire sur Alexander Poppeck dans la série Contender de Dana White en juillet 2019. Après avoir remporté ce combat par KO, il a obtenu un contrat et a fait ses débuts officiels dans l’Octogone quelques mois plus tard. . Depuis lors, il a établi un dossier de 5-1-1 avec des victoires sur Thiago Santos, Johnny Walker, Jimmy Crute, Ovince Saint Preux et Darko Stosic. Depuis qu’il a rejoint l’UFC, Stosic est le seul homme à s’être sorti d’un combat contre Hill sans être arrêté de manière violente.

“Il n’y a pas de combats faciles à l’UFC, surtout pas à ce niveau”, a déclaré Hill lors de la journée des médias de l’UFC 283. « Je suis prêt à m’enfermer pour cinq rounds et à partir en guerre. Mon esprit est à un autre niveau.

Hill se retrouve classé numéro sept à l’entrée de l’événement principal de l’UFC 283. Après que Teixeira ait laissé tomber le championnat des poids lourds légers à Jiri Prochazka à l’UFC 275, Prochazka a été contraint de laisser tomber la ceinture en raison d’une blessure. La promotion a tenté de faire revendiquer la ceinture par Jan Blachowicz et Magomed Ankalaev, mais leur combat à l’UFC 282 s’est terminé par un match nul. Cela s’est terminé par la sélection de Hill comme prochain homme à affronter l’ancien champion de la tête d’affiche de l’UFC 283.

Glover Teixeira est une menace expérimentée pour tout adversaire

“C’est un OG [original gangster] du jeu, il est là depuis longtemps. Pour une raison », a déclaré Hill. “Vous ne pouvez pas faire ce qu’il fait à son âge et ne pas être l’un des meilleurs de tous les temps. J’ai toujours été fan de Glover. Cela a toujours été formidable de le regarder.

Teixeira est l’un des plus anciens hommes d’État des arts martiaux mixtes, largement respecté par ses pairs. Sa carrière professionnelle remonte à 2002 et il a affronté certains des noms les plus appréciés de l’industrie, notamment Rameau Thierry Sokoudjou, Marvin Eastman, Ricco Rodriguez, Quinton Jackson et bien d’autres. Il apportera un record professionnel de 33-8 à son troisième combat de championnat sous la bannière de l’UFC.

UFC 283 : Glover Teixeira contre Jamahal Hill aura lieu le samedi 21 janvier 2023, en direct de la Jeunesse Arena de Rio de Janeiro, au Brésil. Suivez FanSided MMA pour toutes vos nouvelles et faits saillants.