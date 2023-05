Jamaal Jarrett, footballeur géorgien, s’excuse d’avoir utilisé des « remarques insensibles au racisme »

ATHÈNES, Géorgie – Le joueur de football géorgien Jamaal Jarrett a présenté des excuses pour avoir utilisé une insulte asiatique sur une vidéo Instagram lors du repêchage de la NFL.

Jarrett, un joueur de ligne défensive de première année, regardait le premier tour du repêchage le 27 avril, attendant que l’ancien plaqueur défensif de Géorgie Jalen Carter soit choisi, lorsqu’un Américain d’origine asiatique a été amené sur le podium par la NFL pour annoncer un choix. Jarrett a ensuite utilisé la langue pour imiter un accent asiatique.

Mercredi soir, près de deux semaines après l’incident, Jarrett a publié un message de quatre paragraphes sur Twitter dans lequel il a déclaré qu’il avait « en savoir plus sur la communauté AAPI et l’augmentation des crimes haineux dirigés contre les membres de la communauté ». Il s’est excusé pour son langage, qu’il a reconnu être « racialement insensible ».

« Le type de langage que j’ai utilisé est nocif, et il n’y a de place pour lui nulle part », a écrit Jarrett. « Je veux sortir de cette situation et avoir un impact plus positif dans la communauté. Je m’engage à mieux me représenter et à montrer que je ne suis pas du genre à faire des remarques blessantes.

Jarrett était une recrue quatre étoiles dans la classe 2023 de Greensboro, en Caroline du Nord. Il s’est inscrit ce printemps à Georgia et a joué dans le match de printemps du G-Day et devrait concourir pour une place dans la rotation de la ligne défensive cette saison.

Il n’y a pas eu de réponse officielle de la Géorgie et son porte-parole du département des sports n’a pas répondu à une demande de commentaire sur Jarrett plus tôt cette semaine.

(Photo : Mark J. Rebilas / USA Today)