Le représentant Jamaal Bowman (D-NY) s’est moqué de l’interdiction du président Trump de Twitter, en utilisant le clip meme populaire du moment où les responsables américains ont annoncé la capture de Saddam Hussein.

Bowman s’est rendu sur Twitter vendredi pour célébrer la nouvelle, partageant le clip viral de Paul Bremer, l’administrateur civil pour l’Irak après l’invasion américaine de 2003.

«Mesdames et messieurs, nous l’avons eu», a déclaré Bremer dans le célèbre clip annonçant la capture de Hussein, qui est suivi d’applaudissements bruyants.

Une photo, donnée et mise à disposition par www.military.com et montrant apparemment l’ancien dirigeant irakien Saddam Hussein quelques instants après sa capture par les forces américaines dans une ferme près de Tikrit, en Irak, le 14 décembre 2003

Bremer, 79 ans, est conscient qu’il est devenu un mème viral, comme l’a rapporté le Daily Beast en 2018 lorsque la vidéo a commencé à circuler pour la première fois.

Au cours de cet été, les gens ont fait circuler le clip lors de l’explosion de personnalités publiques et de célébrités. Plus particulièrement, Tekashi 69 et Drake ont tous deux leur propre sous-genre du mème dédié aux allégations de la sympathie des filles mineures. Le clip est souvent combiné avec la chanson pop 2012 Baby I’m Yours de Breakbot.

«Plusieurs fois, je n’ai pas pu comprendre quel était le lien avec l’annonce», a expliqué Bremer au Daily Beast, partageant sa surprise initiale avec leur popularité. «Comment les mots s’intègrent-ils dans les mèmes?

Bremer est blâmé pour avoir contribué à alimenter l’insurrection irakienne en dissolvant l’armée irakienne et pour avoir banni les membres de haut rang du parti Baas de Saddam du gouvernement.

Twitter a annoncé vendredi soir qu’il interdisait officiellement Trump de la plate-forme après avoir incité une foule de partisans à descendre sur le Capitole et à faire des ravages.

Après le chaos, Trump s’est adressé à Twitter pour demander à ses partisans de rentrer chez eux tout en partageant son adoration pour eux et en faisant toujours la promotion d’allégations sans fondement de fraude électorale.

« Après un examen attentif des récents Tweets du compte @realDonaldTrump et du contexte qui les entoure, nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque d’incitation à la violence supplémentaire », a déclaré Twitter vendredi.

« Dans le contexte des événements horribles de cette semaine, nous avons clairement indiqué mercredi que de nouvelles violations des règles de Twitter entraîneraient potentiellement cette ligne de conduite.

«Notre cadre d’intérêt public existe pour permettre au public d’entendre directement les élus et les dirigeants mondiaux. Il repose sur le principe que le peuple a le droit de demander des comptes au pouvoir.

Une foule pro-Trump fait irruption dans le Capitole américain le 6 janvier

« Cependant, nous avons clairement indiqué il y a des années que ces comptes ne sont pas au-dessus de nos règles et ne peuvent pas utiliser Twitter pour inciter à la violence. Nous continuerons d’être transparents sur nos politiques et leur application.

Les comptes Facebook et Instagram du président Trump restent verrouillés jusqu’au 20 janvier au moins, craignant qu’il n’incite à plus de violence, après que ses partisans ont pris d’assaut le Capitole américain à Washington DC mercredi.

La décision a été annoncée jeudi par Zuckerberg.

Snapchat a bloqué Trump mercredi matin. La plateforme a déclaré que le verrouillage de son compte était indéfini.

Jeudi, le site de streaming Twitch a annoncé qu’il avait suspendu indéfiniment le compte du président.