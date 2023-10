Représentant Jamal Bowman a admis samedi qu’il avait tiré un alarme incendie lors d’une maison vote mais il a nié l’avoir fait pour le retarder.

Le démocrate de New York et membre de la soi-disant escouade de législateurs progressistes a été critiqué par Républicains et d’autres après que CCTV l’ait montré tirant une alarme incendie dans un immeuble de bureaux de la Chambre au milieu d’un vote pour l’adoption d’un projet de loi de dépenses provisoire pour maintenir le gouvernement ouvert.

M. Bowman a publié une déclaration samedi soir, affirmant qu’il tentait d’ouvrir une porte verrouillée.

« Aujourd’hui, alors que je me précipitais pour voter, je suis arrivé à une porte qui est habituellement ouverte aux votes mais qui ne s’ouvrirait pas aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Je suis gêné d’admettre que j’ai activé l’alarme incendie, pensant à tort que cela ouvrirait la porte. Je le regrette et m’excuse sincèrement pour toute confusion que cela a provoquée.

Les républicains l’ont accusé d’avoir déclenché l’alarme incendie pour tenter de bloquer le vote en faveur de l’adoption du projet de loi, appelé résolution continue, qui continuerait à financer le gouvernement fédéral. Cela s’est produit au moment où les démocrates avaient déclaré qu’ils avaient besoin de temps pour lire le texte de la résolution continue avant de voter pour le projet de loi.

Représentant Marjorie Taylor Greene a accusé M. Bowman d’être « un insurgé » et d’avoir violé le code pénal qui stipule que quiconque « fait obstacle, influence ou entrave un fonctionnaire, ou tente de le faire ». Le conseiller spécial Jack Smith a accusé l’ancien président Donald Trump d’avoir violé la même loi dans son enquête sur les actions de l’ancien président pendant et avant l’émeute du 6 janvier.

Un homme qui serait le membre du Congrès démocrate Jamaal Bowman semble avoir déclenché une alarme incendie dans le Capitole alors que le Congrès se précipitait pour éviter un confinement. (Police du Capitole)

Locataire de maison Kévin McCarthy a critiqué M. Bowman pour avoir tenté de retarder le vote.

« C’est un nouveau plus bas », a déclaré M. McCarthy lors d’une conférence de presse après le vote de samedi. « Nous avons observé comment les gens étaient traités s’ils avaient fait quelque chose de mal dans ce Capitole. Ce sera intéressant de voir comment il est traité et ce qu’il essayait d’empêcher.

Mais M. Bowman a repoussé cette allégation.

Bowman s’est dit gêné par l’incident mais a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une erreur innocente. (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés.)

« Mais je veux être très clair : je n’essayais en aucun cas de retarder un vote », a-t-il déclaré. « C’était exactement le contraire : j’essayais de toute urgence d’obtenir un vote, ce que j’ai finalement fait et j’ai rejoint mes collègues dans un effort bipartisan pour maintenir notre gouvernement ouvert. »

Le démocrate de New York a déclaré avoir rencontré le sergent d’armes de la Chambre et la police du Capitole des États-Unis pour expliquer ce qui s’était passé. Le

« J’espère que personne n’en tirera plus qu’avant », a déclaré M. Bowman. « Je travaille dur chaque jour, y compris aujourd’hui, pour faire mon travail, bien le faire et servir mes électeurs. »