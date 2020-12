Un membre du Congrès démocrate représentant des parties de la banlieue la plus riche de New York a défendu le report du financement de la police dans les communautés pauvres, au milieu d’une récente vague de criminalité dans la ville.

Le représentant élu Jamaal Bowman, qui a remporté le 16e siège du district du Congrès de New York, a pesé jeudi sur le « report du mouvement de la police » dans une interview avec Dana Bash de CNN.

Bash a demandé au membre du Congrès s’il pensait que le cri de ralliement de la campagne était un «mauvais message», à la suite des récents commentaires du président Obama critiquant le slogan.

Bowman, dont le district couvre des parties du comté de Westchester, a critiqué les critiques « pour s’être concentrés sur la phrase plutôt que sur la cause, qui, selon lui, appelle à moins d’application de la loi dans les zones pauvres en proie à un « système d’incarcération de masse »

Les quatre membres de l’équipe, les représentants Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley et Rashida Tlaib ont riposté contre le président Obama après avoir critiqué le mouvement de « défund the police »

«Defund the police ne veut pas dire abolir la police», a déclaré Bowman. «Cela signifie une réduction spectaculaire du nombre de policiers dans nos communautés pauvres et en particulier nos pauvres communautés noires et brunes.

« Nous vivons dans un pays où, si vous êtes noir ou brun, vous êtes plus susceptible d’être tué par la police, plus susceptible d’être incarcéré et plus susceptible de ne pas payer de caution.

«Donc, nous nous concentrons sur ce slogan -« défund la police »- mais où sont les ressources pour créer des emplois dans nos communautés? Où sont les ressources pour financer entièrement nos écoles publiques?

«Où sont les ressources pour faire face au problème du logement et de l’insécurité alimentaire? Nous ne parlons de rien de tout cela. Nous nous inquiétons d’un slogan », a-t-il ajouté.

Bowman a également fait valoir que seulement 5% des services de police étaient en fait axés sur les crimes violents.

Il a suggéré que les 95% restants « peuvent être gérés par d’autres agences, des établissements de santé mentale, des professionnels de la violence domestique, etc. »

« Nous avons donc tout mal fait de la police pendant des décennies. Dans certaines villes, 40% du budget est consacré à la police et la police terrorise les communautés noires et brunes, les preuves sont claires dans tout le pays.

Les commentaires de Bowman, ancien directeur d’école et novice politique qui n’a jamais exercé de fonction publique auparavant, interviennent au milieu d’une recrudescence de la criminalité à New York, où les responsables ont voté cet été pour couper 1 milliard de dollars du budget du NYPD.

Le membre du Congrès représente le 16e district du Congrès de New York qui couvre le nord du Bronx et la moitié sud du comté de Westchester – l’une des banlieues les plus riches de la ville

« Nous devons donc faire quelque chose de différent et ne pas permettre aux républicains de renverser un point de discussion et de nous obliger à y répondre. Il s’agit de réinventer notre pays et de reconstruire en mieux de manière à élever les communautés noires et à ne pas les laisser opprimées.

Le quartier de Bowman couvre certaines zones de criminalité telles que le Bronx, ainsi que la moitié sud du comté de Westchester – l’une des banlieues les plus riches de la ville.

Le mouvement de réforme de la police a été considéré comme controversé par certains qui croient que la suppression du financement de la police ne fera qu’encourager l’anarchie.

L’expression a été adoptée par les militants du BLM cet été à la suite de la mort de George Floyd, décédé sous le genou d’un flic blanc de Minneapolis en mai, ainsi que d’autres Noirs américains dont Breonna Taylor et Rayshard Brooks, qui ont été tués par les forces de l’ordre.

L’ancien président Barack Obama a attiré plus tôt cette semaine les critiques des progressistes après avoir critiqué le mouvement de réforme de la police lors d’une interview sur l’émission Snapchat de Peter Hamby Good Luck America.

Obama a déclaré à l’animateur que des slogans « vifs » comme « défund the police » pourraient aliéner les gens et potentiellement saper la cause.

AOC n’a pas mentionné le président dans ses tweets, mais a fait valoir que cette phrase était ce qui avait contribué à attirer l’attention nationale sur le problème de la brutalité policière en Amérique.

« Vous avez perdu un large public dès que vous le dites, ce qui rend beaucoup moins probable que vous obteniez réellement les changements que vous vouliez », a déclaré Obama.

«La clé est de décider, voulez-vous réellement faire quelque chose ou voulez-vous vous sentir bien parmi les personnes avec lesquelles vous êtes déjà d’accord?

Ces remarques ont suscité des réactions négatives de la part de plusieurs démocrates progressistes qui soutiennent le mouvement, notamment les représentants Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley et Rashida Tlaib, ainsi que la représentante élue Cori Bush.

«Ce que les critiques des militants ne comprennent pas, c’est qu’ils ont essayé de jouer au jeu politique du« langage poli »et tout ce qu’il a fait, c’est les rendre plus faciles à ignorer. Ce n’est que lorsqu’ils ont mis les gens mal à l’aise qu’il y avait une traction pour faire TOUT, même si ce n’était pas leurs demandes complètes », a-t-elle déclaré dans un tweet.

Bowman, qui a renversé le représentant américain à 16 mandats Eliot Engel à la primaire démocrate de New York plus tôt cette année, a été approuvé par Ocasio-Cortez et les sénateurs américains Bernie Sanders et Elizabeth Warren.

Bowman a grandi dans des logements sociaux à New York. Il a été enseignant et conseiller scolaire pendant plusieurs années avant de devenir le directeur fondateur d’un collège du Bronx, la Cornerstone Academy for Social Action.