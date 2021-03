Les animaux sont connus pour être capables d’aimer les humains sans condition, en particulier les chiens. Mais certains chiens peuvent être plus possessifs que d’autres. Dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, on peut voir un golden retriever du nom de « Sterling » se fâcher quand il voit son humain étreindre son partenaire humain.

La vidéo a été partagée sur la page Instagram de Sterling, le golden retriever canadien qui vit à Toronto et compte plus de 262000 abonnés sur la plateforme de partage de photos. Dans l’adorable vidéo, on peut voir Sterling sauter sur le canapé où son humain étreignait son partenaire. Le chien jaloux n’a pas l’air content des câlins et rompt le duo.

«Il n’y a que moi et moi mon frère», a été sous-titrée la vidéo de Sterling. Après coup, le chien a ajouté: «Je l’aime vraiment» avec un emoji en forme de cœur.

Partagé il y a environ 13 heures, le message a déjà recueilli plus de 13 000 likes et plus. Les amateurs de chiens de toute la plate-forme n’ont pas pu s’empêcher d’apprécier la vidéo et de s’identifier au comportement du chien.

Les animaux avec des pages de médias sociaux sont extrêmement populaires sur les plateformes de médias sociaux et persuadent massivement les internautes. Ils, avec leurs activités mignonnes et adorables, sont sur le point de gagner du terrain. Selon OnBuy Pets Supplies, 2020 devrait être l’année du chien et du chat. Les influenceurs pour animaux de compagnie ont une tendance massive sur le Web et sont en grande partie un phénomène national, 12 des 15 revenus les plus élevés seraient originaires des États-Unis.