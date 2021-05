Jalon sombre: les cas de Covid-19 en Inde dépassent les 20 millions alors que le pays souffre de pénuries d’oxygène médical

Le nombre d’infections a dépassé les 20 millions, le ministère indien de la Santé enregistrant mardi 357 229 nouveaux cas. Le pays a ajouté 10 millions de cas en un peu plus de quatre mois, au cours desquels il a été touché par une deuxième vague dévastatrice du virus.

Quelque 3449 décès ont été enregistrés mardi, portant le nombre total de morts de la pandémie à 222 408.

La nouvelle survient alors que le système de santé indien est aux prises avec des hôpitaux surpeuplés et des pénuries d’oxygène médical nécessaires pour sauver les patients Covid-19 souffrant de problèmes respiratoires. La crise a poussé le gouvernement à rechercher d’urgence des équipements médicaux vitaux à l’étranger.

Le premier envoi de 900 réservoirs d’oxygène en provenance du Royaume-Uni a été livré lundi par l’armée indienne. D’autres livraisons de réservoirs d’oxygène, de concentrateurs d’oxygène, de ventilateurs pulmonaires et d’autres fournitures ont été assurées de pays comme les États-Unis, les Émirats arabes unis, le Koweït et la Thaïlande. Les autorités ont également organisé la livraison d’oxygène à Delhi et à d’autres régions durement touchées par chemin de fer.

Pendant ce temps, Rahul Gandhi, l’un des dirigeants du Congrès national indien, le principal parti d’opposition au parlement, a appelé à un verrouillage national.

«Je veux juste préciser que le verrouillage est désormais la seule option en raison d’un manque total de stratégie par [the government], « Gandhi a tweeté, ajoutant qu’il n’y avait pas d’autre moyen d’arrêter la propagation du virus.

Le gouvernement «L’inaction tue de nombreux innocents», il a écrit.

Je veux juste préciser que le verrouillage est désormais la seule option en raison d’un manque total de stratégie de la part du gouvernement indien. Ils ont plutôt permis d’aider activement le virus à atteindre ce stade où il n’y a pas d’autre moyen de l’arrêter. Un crime a été commis contre l’Inde. – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 4 mai 2021

Les médias indiens ont rapporté que le gouvernement dirigé par le Premier ministre Narendra Modi était réticent à imposer un verrouillage à l’échelle nationale, optant plutôt pour des verrouillages régionaux.

Modi a déclaré le mois dernier que les autorités régionales devraient se concentrer sur la mise en place «Zones de micro-confinement» dans les régions où les taux d’infection sont élevés, et que les verrouillages et les couvre-feux devraient être le dernier recours.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!