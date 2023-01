Jalon sinistre: la Colombie-Britannique dépasse la barre des 5 000 pour les décès dus au COVID-19

5 007.

C’est le nombre de Britanno-Colombiens décédés du COVID-19 depuis le début de la pandémie en mars 2020, selon le dernier rapport du BC Center for Disease Control.

Le chiffre – et le sombre jalon qu’il représente – apparaît dans les derniers chiffres disponibles au 14 janvier.

La Fraser Health Authority a enregistré le plus grand nombre de décès avec 1 975, suivie de Vancouver Coastal avec 1 176 et Interior Health avec 815. Vancouver Island Health a enregistré 630 et Northern Health en a enregistré 411.

La Colombie-Britannique a enregistré 27 nouveaux décès avec 268 personnes hospitalisées pour la semaine du 14 janvier. Le nombre de nouveaux cas signalés était de 560.

Les chiffres enregistrant les résultats graves du COVID-19 tels que les nouvelles admissions à l’hôpital, les nouvelles admissions en soins intensifs et les décès sont relativement stables ou en baisse, ont noté les chercheurs.

La dernière mise à jour révèle également que l’épidémie de grippe “a poursuivi sa forte baisse” depuis son pic plus tôt que d’habitude à la mi-novembre.

Le taux de positivité pour le virus respiratoire syncytial reste «élevé» à 15%, bien devant le taux de positivité pour la grippe à 2,2% et supérieur à la moyenne historique du VRS à 6,2%.

Le VRS continue d’être le virus le plus couramment détecté chez les enfants et les jeunes de 18 ans et moins, mais la positivité des tests a diminué, passant d’un sommet de 43 % à la fin de l’année dernière à 22 % à la mi-janvier. Ce chiffre est inférieur aux moyennes historiques du VRS avant la pandémie d’une année sur l’autre, à 25,9 %.

