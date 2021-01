Le NHS se prépare à administrer les premiers jabs Oxford / AstraZeneca au Royaume-Uni à partir de demain matin, alors que le chef du service de santé en Angleterre a insisté sur le fait que cela marquerait une «étape majeure» dans la lutte contre le coronavirus.

Alors que les lots ont commencé à arriver dans les hôpitaux samedi, le gouvernement a déclaré que des centaines de nouveaux centres de vaccination devraient ouvrir la semaine prochaine dans le cadre d’un programme de déploiement de masse qui sera «le plus important de l’histoire du NHS».

Plus de 750000 personnes ont reçu la première dose du vaccin Pfizer / BioNtech – le premier vaccin à être approuvé par le régulateur britannique des médicaments – mais les ministres insistent sur le fait que le nouveau vaccin sera plus facile à déployer dans tout le pays.

L’un des premiers hôpitaux à recevoir le vaccin a été le Princess Royal Hospital de Haywards Heath, qui fait partie du NHS Trust des hôpitaux universitaires de Brighton et du Sussex.

Le Dr George Findlay, médecin-chef et directeur général adjoint de la fiducie, a déclaré que, comme le vaccin Oxford peut être conservé à des températures normales du réfrigérateur, il est « beaucoup plus facile » à administrer par rapport au vaccin Pfizer / BioNTech, qui nécessite une chambre froide. d’environ -70C.

Le gouvernement a déclaré que les premiers vaccins seraient livrés à un petit nombre d’hôpitaux au cours des premiers jours à des fins de surveillance, avant que le gros des fournitures ne soit ensuite envoyé à des centaines de médecins généralistes plus tard dans la semaine.

On s’attend à ce qu’environ 530000 doses du vaccin soient disponibles à partir de lundi, le NHS Foundation Trust de l’hôpital universitaire d’Oxford étant parmi les premiers sites à administrer le vaccin. Les temps a indiqué que 2 millions de doses devraient être fournies chaque semaine d’ici la mi-janvier.

Dans un communiqué, Boris Johnson a déclaré: «Le vaccin Oxford est un triomphe de la science britannique et je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans son développement et sa production.

«À partir de demain, le NHS commencera à utiliser le vaccin Oxford pour offrir une meilleure protection contre Covid-19. Nous savons que des défis nous attendent encore au cours des semaines et des mois à venir, mais je suis convaincu que c’est l’année où nous vaincrons le coronavirus et commencerons à mieux reconstruire.

Sir Simon Stevens, directeur général du NHS England, a déclaré que le déploiement du vaccin marquera une « étape majeure dans la bataille de l’humanité contre le coronavirus ».

«Le programme de vaccination – le plus important de l’histoire du NHS – a bien démarré, et le jour de l’an, nous avons pu vacciner plus de personnes que le reste de l’Europe réuni», a-t-il déclaré.

«Nous avons maintenant un deuxième vaccin plus polyvalent dans notre arsenal, et le personnel du NHS étend le programme à mesure que des approvisionnements supplémentaires en vaccins sont mis en service… L’arrivée du vaccin Oxford, associée à la mise à disposition de plus de vaccins Pfizer, nous permettra de protéger beaucoup plus de gens plus rapidement. »

Le Dr Anthony Fauci a déclaré que le «moment optimal» pour que les patients reçoivent la deuxième dose était 21 jours après la première, déclarant à CNN qu’il «ne serait pas en faveur» de la stratégie suivie par le gouvernement de Boris Johnson.

La British Medical Association a également insisté sur le fait qu’il était «extrêmement injuste» que les patients qui avaient déjà reçu le premier jab Pfizer voient leurs rendez-vous annulés en raison du changement d’orientation mercredi.

Mais le professeur Anthony Harnden, vice-président du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI), a souligné que le report de la deuxième dose était la bonne approche.

Pressé sur les commentaires du Dr Fauci, il a répondu: «C’est aux Américains ce qu’ils font … Nous ne disons pas que vous ne devriez pas avoir une deuxième dose – vous avez besoin d’une deuxième dose – mais qu’elle peut être temporairement retardée pour que nous pouvons faire vacciner beaucoup, beaucoup plus de personnes dans ce groupe vulnérable et âgé ainsi que dans les groupes cliniquement extrêmement vulnérables, de sorte que nous puissions maîtriser ce virus beaucoup plus rapidement.

«Nous sommes dans une situation désastreuse dans ce pays en ce moment. Le virus se propage rapidement et plus nous pouvons obtenir de vaccins dans ces groupes prioritaires que nous avons identifiés, plus nous éviterons de décès et d’hospitalisations. »