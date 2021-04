S’exprimant mardi, le président Tsai Ing-wen a salué la « Étape importante » dans les plans de construction des navires de guerre indigènes du pays lorsque le navire de transport amphibie a été lancé. «Je crois que ce navire renforcera certainement la capacité de la marine à remplir sa mission et à solidifier davantage nos défenses,» elle a dit.

La marine affirme que le navire, nommé d’après le plus haut sommet de Taiwan, sera chargé des opérations amphibies, du transport de matériel pour les îles périphériques, ainsi que du sauvetage humanitaire national et international.

Cheng Wen-lung, président de CSBC Corporation Taiwan, la société qui a construit le navire, a déclaré que le navire avait de l’espace pour les péniches de débarquement et les hélicoptères.

«En temps de guerre, il aura une mission de guerre amphibie, apportant des renforts et combattant pour reprendre les îles au large», Cheng a noté, ajoutant que le navire a un «Extérieur furtif» et protection contre les impulsions électromagnétiques.

Le gouvernement de Tsai a investi massivement dans la modernisation de ses forces armées, l’armée de l’air recevant la majorité des achats importants, y compris des F-16 nouveaux et améliorés. Outre la production nationale, Taiwan a conclu plusieurs accords pour acheter du matériel militaire aux États-Unis.

Le lancement du navire intervient dans un contexte de tensions croissantes en mer de Chine méridionale. Lundi, Taiwan a accusé l’Armée populaire de libération de la Chine (APL) de sa plus grande incursion dans la zone de défense aérienne du pays avec des jets et des bombardiers à capacité nucléaire bourdonnant son espace aérien.

La décision de Pékin est intervenue alors que les militaires américains et philippins ont lancé des wargames conjoints, alors que les navires chinois restent ancrés dans un récif revendiqué par Manille dans la mer de Chine méridionale.

Washington et Pékin se sont de plus en plus accusés mutuellement de provocations dans la mer de Chine méridionale controversée. Pékin affirme que les États-Unis se mêlent de leurs affaires intérieures car ils considèrent Taiwan comme partie intégrante de son territoire.

