Jalen Rose et Chris Webber ensemble alors que Fab 5 regarde Michigan-Ohio State

Les Fab Five réunis le jour de Martin Luther King Jr. ? Oui, l’État du Michigan continue sur sa lancée gagnante.

Jalen Rose, Chris Webber, Jimmy King et Ray Jackson étaient assis ensemble sur le terrain lundi pour regarder l’ancien coéquipier Juwan Howard entraîner le Michigan contre l’Ohio State au Crisler Center. C’est la première fois depuis leurs années de jeu dans les années 1990, tous les cinq étaient ensemble à l’arène.

Le quatuor a serré Howard dans ses bras alors qu’il quittait le terrain à la mi-temps avec une surprenante avance de 37-28 sur son rival Buckeyes au cours de ce qui a été une saison éprouvante pour les Wolverines (7-10, 2-4 Big Ten), qui ont brisé un score de cinq- séquence de défaites avec une victoire de 73-65.

Le groupe a reçu une standing ovation lors de sa diffusion sur le jumbotron à la fin de la première mi-temps.

TENDANCE :Chris Webber explique comment Fab Five a résolu les problèmes et pourquoi ils sont tous retournés au Crisler Center

Rose et Webber, qui ont tous deux grandi amis et coéquipiers à Détroit, étaient en particulier séparés depuis longtemps en raison des retombées de leurs années dans le Michigan, mais ont récemment commencé à arranger les choses, lorsque Webber a été élu au Temple de la renommée du basket-ball en mai 2021.

“Mon frère”, a tweeté Rose avec une photo d’avant-match à côté de Webber.

Howard en est à sa cinquième saison en tant qu’entraîneur du Michigan, détenant un 83-58 enregistrement au milieu d’un mandat de hauts et de bas en raison à la fois du jeu sur le terrain et de ses actions sur la touche. Les Wolverines ont obtenu une fiche de 18-16 la saison dernière et ont raté le tournoi de la NCAA pour la première fois depuis 2015.

Cette saison a été des plus éprouvantes pour Howard, car il s’est remis d’une opération cardiaque en septembre et a manqué du temps, puis en décembre, il aurait eu un match hurlant entre lui et son entraîneur de force Jon Sanderson.

Mais ses anciens coéquipiers des Fab Five étaient là pour soutenir le coach en difficulté. Ensemble, les cinq ont aidé le Michigan à se qualifier pour les matchs de championnat national de 1992 et 1993 en tant qu’étudiants de première et de deuxième année dans le cadre d’une classe de recrutement annoncée en 1991.

La relation Webber-Rose s’est refroidie avec la fin de la relation de Webber avec le défunt booster du Michigan, Ed Martin. Webber a plaidé coupable en 2003 à une accusation d’outrage criminel, déclassé des accusations d’entrave à la justice et de mensonge devant un grand jury. Devant le tribunal, il a admis avoir donné 38 200 $ à Martin en 1994 en remboursement partiel de prêts antérieurs.

EN SAVOIR PLUS:L’héritage des Fab Five de Chris Webber est compliqué : il est temps de mettre fin au temps mort

Le scandale des paiements a conduit le Michigan à renoncer aux victoires des deux saisons de Webber et à retirer les bannières du Final Four du Crisler Center. La NCAA a également interdit à Webber de s’associer au basket-ball du Michigan pendant 10 ans. Webber a refusé d’assister à une réunion des Fab Five ou de participer au « 30 for 30 » d’ESPN 2011 sur les Fab Five, provoquant encore plus de frictions.

Rose a déclaré lors d’une interview en jeu lundi sur la chaîne Fox TV avec Gus Johnson et Jim Jackson que le Michigan n’avait pas reconnu correctement le groupe pendant des années, y compris lorsque Rose était une donatrice.

Rose en 2019 a déclaré que l’embauche de Howard écraserait le bœuf, et a réitéré ce lundi et a également crédité le directeur sportif Warde Manuel.