Jalen Hurts veut que le premier match du Super Bowl des QB noirs « inspire | Patrick Mahomes promet de «jouer» avec une blessure à la cheville | Nouvelles de la NFL

Hannah Wilkes et Phoebe Schecter discutent des deux quarts-arrière du Super Bowl lors du match de dimanche, Patrick Mahomes et Jalen Hurts.

Le quart-arrière des Eagles de Philadelphie Jalen Hurts dit qu’il espère que le tout premier affrontement entre deux QB noirs dans un Super Bowl aidera à inspirer la prochaine génération.

Hurts affrontera Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City lors du Super Bowl LVII dimanche – en direct sur Sky Sports NFL et Main Event à partir de 22h (coup d’envoi, 23h30) – et le duo, ainsi que tous les membres des deux équipes, ont affronté les médias pour la première fois lors de la “Soirée d’ouverture” pour lancer la semaine du Super Bowl en Arizona.

Hurts, interrogé sur l’importance de sa rencontre historique avec Mahomes, a déclaré: “La première fois depuis deux [Black QBs] aller en tête-à-tête, c’est élever la prochaine génération de quarts-arrière.

“Ce gamin de quatre ou cinq ans à Houston, à Philadelphie, au Texas, en Louisiane, partout dans le monde, cela montre que peu importe ce que quelqu’un peut dire ou avoir une opinion sur vous, vous peut le faire.

“J’apprécie la plate-forme que j’ai, je suis sûr que Pat aussi. Nous voulons juste inspirer les prochaines personnes.”

Jalen Hurts et Patrick Mahomes seront les premiers quarts-arrière noirs à s’affronter dans un Super Bowl

Mahomes de «tout laisser en jeu»

Quant à Mahomes, les principales questions auxquelles il a été confronté de la part des médias lundi soir concernaient l’entorse de la cheville qu’il a subie lors de la victoire en séries éliminatoires des Chiefs contre les Jaguars de Jacksonville, qui l’a ensuite troublé lors de la victoire du championnat de l’AFC contre les Bengals de Cincinnati.

Mahomes a brillamment performé dans les deux matchs, bien qu’il ait été particulièrement entravé par la blessure, et il a presque garanti son statut pour le grand match de dimanche en disant qu’il avait l’intention de “tout laisser en jeu” contre les Eagles.

“Vous ne le saurez pas tant que vous n’aurez pas participé au match”, a déclaré Mahomes. “Mais je vais pousser.

“Je vais essayer de tout laisser en jeu. Je pense que vous l’avez tous vu lors du dernier match auquel j’ai joué.

“Il s’agit de compter sur vos coéquipiers … Je n’essaie pas d’en faire trop. Mais je serai certainement dans une meilleure position [than] quand j’étais là-bas la semaine dernière [in the AFC Championship].”

Ce n’est pas la première fois que Mahomes est gêné par une blessure avant un Super Bowl, avec la superstar QB troublée par un orteil de gazon lorsqu’ils ont perdu contre les Buccaneers de Tampa Bay pour clôturer la saison 2020.

Le match de dimanche sera sa troisième apparition au Super Bowl en quatre ans, après avoir remporté sa première en 2019, ralliant l’équipe d’un déficit de 20-10 au quatrième quart pour battre les 49ers de San Francisco.

Patrick Mahomes a déjà goûté au succès du Super Bowl, les Chiefs de Kansas City battant les 49ers de San Francisco en 2019

“La victoire est incroyable”, a déclaré Mahomes. “C’est l’un des meilleurs moments de toute votre vie. Vous en retirez tous les points positifs.

“Mais cette défaite, ça pique. Cela vous motive pendant des années. Ce que cela a fait pour moi, c’est que cela m’a motivé à revenir dans ce match. Je veux m’assurer que je peux avoir ce sentiment de victoire et non celui de perdre parce que ça perdre le sentiment est celui que vous n’oublierez jamais.

“Vous avez appris que vous ne pouvez pas tenir les choses pour acquises. Vous ne pouvez pas venir à un match sans avoir toutes les cases cochées. Je pensais que nous l’avions fait, mais évidemment nous ne l’avons pas fait et nous avons perdu ce match et vous avez dû l’utiliser comme motivation pour revenir ici.”

Mahomes a ajouté: “Je pense que le plus grand facteur de motivation est d’entrer sur ce terrain et d’essayer d’être le meilleur. Nous savons que nous avons un grand défi avec les Eagles de Philadelphie, donc ce sera un grand match.”

Ça fait mal : nous sommes venus ici pour terminer le travail

Hurts, quant à lui, est confiant quant à l’état d’esprit des Eagles entrant dans le Super Bowl de dimanche, son premier en seulement sa troisième année dans la NFL.

“Je n’ai pas fait tout ce travail sans raison”, a-t-il déclaré. “J’ai mis tout ce travail, nous avons mis tout ce travail, pour avoir des opportunités comme celle-ci. Ce sera amusant.

“Nous voulons juste aller là-bas et faire ce que nous avons fait tout ce temps, essayer de jouer un football propre et jouer ensemble.

“Nous sommes venus ici pour terminer le travail.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait quelque chose de prévu pour le discours d’avant-match de dimanche, Hurts a ajouté : “Tout vient du cœur.

“Je me prépare. J’essaie de penser à quelque chose qui fera avancer les gars, mais je n’ai pas besoin d’en dire trop.

“Nous avons mis tout ce travail dedans … nous voulons aller là-bas et jouer notre meilleur match quand nous en avons le plus besoin.”

