Jalen Hurts ressemble à un vieil homme dans la victoire des Eagles: “Comme avoir Michael Jordan là-bas”

Ralph Vacchiano Journaliste NFC Est

PHILADELPHIE – Les Eagles de Philadelphie n’étaient tout simplement pas les Eagles lorsque Jalen Hurts n’était pas sur le terrain en fin de saison. Même quand il est revenu et a joué blessé, ils ne se ressemblaient tout simplement pas.

Mais samedi soir, le vrai Jalen Hurts est revenu juste à temps pour les éliminatoires de la division. Et pour les Eagles, il a fait toute la différence dans le monde.

“L’avoir là-bas, c’est comme – je ne devrais même pas y aller – mais c’est comme avoir Michael Jordan là-bas”, a déclaré l’entraîneur des Eagles Nick Sirianni après que Philadelphie ait battu les Giants de New York 38-7. “C’est votre leader. C’est votre gars. Ce gars mène, il apporte ce calme à toute l’équipe, il joue un excellent football, il est aussi confiant que possible.

“Pour moi, personne n’a joué un meilleur football que lui.”

C’était incroyablement “élogieux” pour Hurts, comme même Sirianni l’a admis, et probablement même un peu exagéré. Mais pour les Eagles (14-4) – qui affronteront désormais les Cowboys de Dallas ou les 49ers de San Francisco lors du match de championnat NFC ici à Philly dimanche prochain – cela ne semble pas exagéré. C’est à quel point le quart-arrière de 24 ans est important pour cette équipe.

Et cela va bien au-delà de ses chiffres, qui n’étaient pas exactement jordaniens lors du deuxième match éliminatoire de sa carrière. Hurts a complété 16 des 24 passes pour 154 verges et deux touchés et a couru neuf fois pour 34 verges et un touché – une sortie décente pour être sûr. Mais c’était plus sur la façon dont il a aidé à tout ouvrir pour une infraction qui ne pouvait tout simplement pas être arrêtée.

Avec Hurts de retour, les Eagles ont couru pour un ridicule 268 verges. Et ils ont absolument dominé la défense des Giants en première mi-temps, lorsqu’ils ont pris une avance de 28-0. Ils ont ensuite gagné 258 verges contre 64 sur les Giants. Ils ont eu 18 premiers essais contre les trois des Giants. Heck, ils ont eu plus de touchés (quatre) que les Giants n’avaient de premiers essais. Ils ont battu les Giants 140-20. Ils ont tenu le ballon pendant 20:12 contre 9:48 pour les Giants.

Dans la NFL, les passages à tabac ne sont pas beaucoup plus approfondis que cela.

Et non, ce n’était pas tout Hurts. La défensive des Eagles était partout le quart-arrière des Giants Daniel Jones (15 sur 27, 135 verges et une interception). Ils n’ont laissé aucune place à Saquon Barkley, qui n’a récolté que sept de ses 61 verges en première mi-temps. Et la ligne offensive des Eagles a complètement malmené un front défensif des Giants qui comprend le plaqueur défensif tout-pro Dexter Lawrence et Leonard Williams.

Mais Hurts est ce qui a déconcerté les Giants. La dernière fois qu’ils l’ont affronté, lors de la finale de la saison régulière, il soignait encore une entorse à l’épaule droite – une blessure toujours aussi grave que les Eagles n’ont appelé qu’un seul jeu de course pour lui dans tout ce match. Mais dans ce match, Sirianni et le coordinateur offensif Shane Steichen ont clairement indiqué dès le début que “rien n’était interdit”.

Hurts a été complètement déchaîné, dès le début, et cela a immédiatement remis la défense des Giants de Wink Martindale sur ses talons.

“Nous voulions faire ce qui nous convenait le mieux, sachant que Jalen n’avait aucune limite”, a déclaré Sirianni. “Nous ne pensons pas comme, ‘Hé, nous allons vous montrer les gars.’ Il était prêt à partir et nous avons fait les choses qui fonctionnaient le mieux pour nous.”

Ils l’ont dit très clairement lors du premier entraînement du match – une marche rapide de huit jeux et 75 verges pour un touché. Lors du deuxième jeu, Hurts a effacé tout doute sur la force de son épaule, frappant DeVonta Smith sur le terrain pour un gain de 40 verges. Il a montré qu’il pouvait aussi prendre un coup sûr, sur deux courses conçues tard dans l’entraînement, juste avant sa passe de touché de 16 verges à l’ailier serré Dallas Goedert.

Cela a montré aux Giants que même si l’épaule de Hurts n’est toujours pas à 100%, c’était “assez bon” – comme Hurts l’a décrit – pour qu’il puisse tout faire.

“Il me ressemblait à l’ancien Jalen”, a déclaré le porteur de ballon Miles Sanders. “Je ne vais pas mentir.”

“Il a donné le ton”, a ajouté Goedert. “Et nous avons tous suivi.”

Oui, ils l’ont fait, surtout sur le terrain. Sanders a couru 17 fois pour 90 verges. Kenneth Gainwell a récolté 112 verges et un touché en 12 courses. Boston Scott a ajouté 32 verges en six courses, avec également son touché habituel contre les Giants. Il y avait des trous partout, créés par la puissante ligne offensive des Eagles, alors que les Giants devaient deviner si Hurts le transmettrait ou le dirigerait lui-même.

Cela, a déclaré Sanders, “a fatigué leur défense tout le match”. Cela s’est bien vu au quatrième quart, alors que les Giants ont souvent été à leur meilleur cette saison. Les Eagles ont récupéré le ballon avec 13:12 à faire dans le match, après que l’entraîneur des Giants Brian Daboll ait pris l’étrange décision de lancer sur un 4e et 5 des Giants 42 avec son équipe en baisse de 28-7, et ils ont juste traversé une évidence. défense des Giants épuisée. Ils ont mis le match de côté avec un parcours de 15 jeux, 70 verges et huit minutes au cours duquel ils ont couru 11 fois avec quatre joueurs différents portant le ballon. Ça fait mal même saupoudré en quelques passes aussi.

Avec Hurts dirigeant le spectacle, dirigeant l’attaque, les Eagles ont essentiellement fait ce qu’ils voulaient aux Giants, de la manière dont ils voulaient le faire.

“Je pense que la chose la plus importante est que nous avons pu être efficaces de toutes les manières possibles”, a déclaré Hurts. “C’est tout ce que vous pouvez demander comme infraction. C’est une bonne chose à avoir. C’est une chose spéciale quand vous êtes capable de faire tout cela. C’est un peu comme” Choisissez votre poison “.”

Mal, cependant, est la paille qui remue ce poison. C’est lui qui rend les Eagles si dangereux, même s’il ne fait pas les dégâts lui-même.

“Jalen va toujours beaucoup aider le jeu de course en raison de ce qu’il peut faire et de la menace qu’il représente à l’arrière”, a déclaré Sirianni. “Il ne le porte pas. Mais il va quand même affecter le jeu. Et c’est ce qu’il a fait. Il a affecté le jeu. Et il dirige le spectacle là-bas. Il est comme le meneur là-bas.”

“C’est le capitaine du navire”, a ajouté Sanders. “Il rend les choses beaucoup plus faciles, oui il le fait.”

Ralph Vacchiano est le journaliste NFC East pour FOX Sports, couvrant les Washington Commanders, les Philadelphia Eagles et les New York Giants. Il a passé les six années précédentes à couvrir les Giants et les Jets pour SNY TV à New York, et avant cela, 16 ans à couvrir les Giants et la NFL pour le New York Daily News. Suivez-le sur Twitter à @RalphVacchiano .

Les meilleures histoires de FOX Sports :

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Aigles de Philadelphie Jalen fait mal AJ Brun