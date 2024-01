Jalen Hurts et Nick Sirianni fustigés par les fans alors que les Eagles perdent contre Bucs lors des séries éliminatoires de la NFL

Les séries éliminatoires n’ont rien changé aux malheurs des Eagles de Philadelphie en fin de saison.

Les Buccaneers de Tampa Bay ont éliminé les champions en titre de la NFC avec une victoire de 32-9 lors du match NFC Wild Card Round de lundi au Raymond James Stadium. Baker Mayfield a lancé pour 337 verges, trois touchés et aucune interception, tandis que l’offensive de Philadelphie a connu des difficultés sans le meilleur receveur AJ Brown.

Philadelphie n’a réalisé en moyenne que 2,8 verges par course, tandis que Jalen Hurts a pris une terrible sécurité alors que son équipe était encore à un score et n’a pas mené un seul but en seconde période.

Blessé, l’entraîneur-chef Nick Sirianni et les Eagles dans leur ensemble ont suscité beaucoup de colère sur les réseaux sociaux :

Les Eagles n’étaient pas censés être sur la route lors du Wild Card Round.

Après tout, ils ont participé au Super Bowl la saison dernière et ont ramené bon nombre de leurs principaux contributeurs. Ils semblaient sur la bonne voie pour une autre apparition au Super Bowl avec un départ de 10-1 qui comprenait des victoires contre les Rams de Los Angeles, les Dolphins de Miami, les Cowboys de Dallas, les Chiefs de Kansas City et les Bills de Buffalo.

Mais ensuite, le fond s’est effondré avec des défaites dans cinq de leurs six derniers matchs de saison régulière.

Avec une chance de repartir à zéro, l’ambiance est restée la même en séries éliminatoires.

Le jeu de course s’est avéré important avec Brown blessé au genou, mais il n’a jamais trouvé sa place. DeVonta Smith a fait ce qu’il pouvait avec 148 verges sur réception, mais les autres receveurs de passes ont eu du mal à créer une séparation car personne d’autre n’avait plus de 32 verges.

La défense de Philadelphie a gardé les visiteurs à portée de main en maintenant les Buccaneers hors de la zone des buts lors de trois paniers au cours de la seule première mi-temps, mais l’offensive n’a pas réussi à se montrer à la hauteur. Même lorsque les Eagles ont marqué avec un ballon profond vers Smith pour organiser un touché de Dallas Goedert, leur jeu de poussée-poussée généralement imparable a été arrêté lors de la conversion à deux points.

La séquence la plus importante s’est produite au troisième quart lorsque Hurts a pris une sécurité sur un échouement intentionnel dans la zone des buts pour porter le déficit à neuf.

Cette défense n’a pu tenir que très longtemps après cela, et Trey Palmer a pris une courte passe, a cassé un plaquage et a sprinté jusqu’à la zone des buts pour un touché de 56 verges. Juste comme ça, les Buccaneers étaient en contrôle total alors qu’ils mettaient la touche finale à la victoire avec un autre touché pour Chris Godwin.

Tampa Bay s’est avancé et affrontera les Lions de Détroit lors de la ronde de division, tandis que Philadelphie se demandera ce qui n’a pas fonctionné cette saison.