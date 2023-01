Jalen Hurts et Nick Bosa mettent en lumière les 10 meilleures stars du championnat NFC de Cowherd

Le championnat NFC de dimanche présente peut-être la collection de footballeurs la plus étoilée que tout concours ait toute la saison.

Les Eagles de Philadelphie et les 49ers de San Francisco regorgent de talent, et chaque équipe a le record à montrer. Philly a commencé sa campagne dominante avec une séquence historique de 8-0, tandis que San Francisco n’a pas perdu un match depuis octobre.

Sur ce, Colin Cowherd de “The Herd” a dénombré les 10 meilleurs joueurs du match mardi. Qui a fait la coupe ?

Jalen Hurts, Nick Bosa et George Kittle sont les meilleurs joueurs de Colin du match de championnat NFC

10. Aigles CB Darius Tuer

L’avis de Colin : “Cinq Pro Bowls en six ans. Les Eagles ont été excellents contre la passe et il a accordé une note de 76 passeurs. ‘Big Play Slay’ – c’est un meneur de jeu. Il y a beaucoup de bons corners, il n’y a pas beaucoup de bons corners qui sont des meneurs de jeu.”

9. 49ers TE Georges Kittle

L’avis de Colin : “C’est à quel point ces équipes sont chargées – George Kittle est à neuf. L’un des deux bouts serrés avec 800 verges sur réception et 10 touchés sur réception. … Vous pourriez le mettre à quatre, et je n’aurais aucun argument.”

8. RB des 49ers Christian McCaffrey

L’avis de Colin : “Christian McCaffrey avait plus de 2 000 verges de mêlée. Ils ont une fiche de 12-0 depuis qu’ils l’ont inséré dans la formation de départ. … C’est le couteau suisse de cette ligue. Il peut attraper, il peut en fait bloquer un peu, il peut courir. Il s’est dit cette infraction en 40 minutes environ.”

7. 49ers LB Fred Warner

L’avis de Colin : “Je pense [he’s] le meilleur secondeur de la ligue. Il est bon contre la passe, il est bon contre la course. Il a une portée de ligne de touche à côté. Il a mené les Niners dans les tacles avec 130. Deuxième secondeur le mieux classé de la ligue. … Il fait tout bien.”

6. Aigles T Lane Johnson

L’avis de Colin : “Il n’a pas autorisé un sac au cours des années consécutives. Il est littéralement de loin le meilleur plaqueur droit depuis des années. Il a joué à environ 70% ce week-end et a dominé.”

5. Aigles WR A. J. Brown

L’avis de Colin : “Facteur de différence. La plupart des verges sur réception en un an dans l’histoire de la franchise des Eagles. L’un des quatre joueurs avec 1 500 verges sur réception et 10 touchés dans toute la ligue. … Regardez l’attaque du Tennessee quand il est parti. Combien de receveurs pourraient changer la direction d’un la franchise?”

4. Aigles QB Jalen fait mal

L’avis de Colin : “Conversation MVP. Quatorze TD précipités, une dynamique difficile à défendre. À égalité pour les TD les plus précipités par un quart-arrière de l’histoire de la NFL. Seul QB avec 30 TD au total et moins de 10 choix. J’obtiens donc toute l’élévation, la course et en passant, et je ne reçois pas les cadeaux – 21-4 au cours des 25 derniers matchs. … Tu gagnes comme ça, tu es mon gars.

3. Aigles C Jason Kelce

L’avis de Colin : “Meilleur centre du football. … Deux ans, n’a autorisé qu’un sac. Il est le joueur le mieux classé de toute l’attaque des Eagles. Il figure sur une courte liste des plus grands centres de l’histoire du football, et je veux dire que la liste est court. … Pensez à la qualité de l’attaque de Philadelphie – c’est le joueur le mieux classé.”

2. 49ers T Trent Williams

L’avis de Colin : “C’est le joueur le mieux classé de l’attaque des Niners. Le tacle offensif le plus élevé de la ligue. Tout ce que vous aviez à faire était d’aller regarder les temps forts de Micah Parsons. Il l’a englouti. … Dans l’histoire des Niners, vous aurez jamais un tacle gauche aussi bon.”

1. 49ers DE Nick Bosa

L’avis de Colin : “Joueur défensif de l’année. Pratiquement imblocable. … Pour un gars de sa taille, a-t-il de la graisse corporelle? … Génétiquement, les Bosas sont différents. Ce gars n’a pas de graisse corporelle et pèse 265 ou quelque chose comme ça. C’est incroyable.”

Les meilleures histoires de FOX Sports :