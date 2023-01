Jalen Hurts et Brock Purdy se sont déjà affrontés, et c’était épique

RJ Jeune Analyste de football du FOX Sports College

Chaque semaine, RJ Jeune transmet une poignée de pépites, d’anecdotes et de statistiques du monde entier football universitaire. Allons en profondeur.

Lorsque les 49ers de San Francisco défient les Eagles de Philadelphie pour la suprématie NFC dimanche, les fans de l’Oklahoma, de l’Iowa State et du Big 12 peuvent dire en toute confiance qu’ils ont déjà vu ce film. Ou, du moins, ils peuvent dire qu’ils ont vu les deux leaders – les quarts Jalen Hurts et Brock Purdy.

Pour Hurts, jouer dans le jeu du titre NFC dans ce qui a été une saison de calibre MVP ne se sent pas si éloigné du genre de carrière qu’il a connu à l’université, d’abord en Alabama, puis en tant que transfert de diplômé à l’OU.

Lorsqu’il est arrivé à l’OU en janvier 2019, la tâche qui l’attendait était de poursuivre une série de domination du Big 12 et de diriger le programme vers ce qui serait son troisième voyage aux éliminatoires de football universitaire.

Neuf matchs après le début de la saison 2019, les Sooners étaient cependant sur le point de rater ces deux buts. Après une défaite 48-41 contre l’État du Kansas à Manhattan, les Sooners ont organisé un programme Cyclones suffisamment talentueux pour battre n’importe quelle équipe de la ligue, mais assez jeune pour trouver difficile de terminer les matchs.

Le 9 novembre 2019, les Sooners, le porte-drapeau de la ligue pendant près d’un quart de siècle, ont rencontré une équipe Cyclones dirigée par un quart-arrière qui ne se souciait pas de cet héritage ni n’achetait le récit que son équipe était censée. perdre.

Purdy, comme Hurts, est venu jouer.

Leurs lignes de statistiques reflétaient leur jeu sur le terrain dans une affaire de va-et-vient et de scores élevés qui personnifiait l’identité du Big 12 dans les années 2010. Chaque pièce était conçue pour aller jusqu’à six. Chaque jeu de passe était censé devenir explosif, et chaque défenseur savait qu’il affrontait une équipe qui allait présenter un vrai football à 11 contre 11.

Les quarts-arrières n’étaient pas seulement des menaces à courir, mais pouvaient être le meilleur coureur sur le terrain sur n’importe quel down. Et juste au moment où les défenses se sont déplacées pour engager un huitième homme dans la surface, les quarts-arrière sont allés au-dessus.

Les quarts-arrière partants de Philly et San Fran, qui se combineront pour être la plus jeune paire à commencer un match pour le titre NFC (dimanche à 15 h HE sur FOX et l’application FOX Sports), y sont allés en 2019 comme s’ils savaient qu’ils ‘ d être là où ils sont en 2023.

Purdy a lancé le rocher pour 282 verges et cinq touchés tout en se précipitant pour 55 verges et un score au sol. Hurts a contré avec 273 verges par la passe pour trois touchés, plus 68 verges supplémentaires et deux touchés avec ses jambes.

Avec le match en jeu, en baisse de sept et seulement 2:30 restants dans le temps réglementaire, Purdy a fait tourner les Cyclones et a démoli le Memorial Stadium. Il a frappé le bout serré – et Norman, originaire de l’Oklahoma – Charlie Kolar pour six à 13 mètres avec 35 secondes à jouer pour mettre les Sooners en place 42-41.

Et puis Matt Campbell de l’ISU a mis le jeu entre les mains de son QB lorsqu’il a choisi d’y aller pour deux. Avec deux récepteurs sur les routes et roulant sur sa gauche, Purdy a essayé de placer le ballon dans une fenêtre qui était tout simplement trop étroite – alors qu’il faisait courir Kolar grand ouvert sur la ligne de but.

L’Oklahoma a esquivé une balle à un moment où une deuxième défaite aurait mis fin à toute chance de faire le CFP. Après la saison 2019, Hurts a été repêché au deuxième tour par les Eagles après une carrière historique de football universitaire qui s’est terminée par sa fin en tant que finaliste du trophée Heisman.

Purdy, avec le porteur de ballon All-American à l’unanimité Breece Hall, a mené les Cyclones à leur première victoire majeure dans le bol – contre l’Oregon au Fiesta Bowl en 2020. Pourtant, il a été repêché en dernier lors du repêchage de la NFL 2022 – M. Irrelevant.

Trois ans plus tard, Purdy – une recrue – est invaincu en huit départs, bénéficie d’un autre embouteillage mondial en Christian McCaffrey, et est la personnification de ce que ce jeu signifie pour tant de personnes : il était le bon joueur, au bon moment, sur la bonne équipe — parce qu’il n’a pas démissionné.

2. 42 partants projetés dans le Power 5 sont des transferts

Purdy et Hurts représentent également deux tendances différentes dans le sport. Purdy, qui a commencé près de 50 matchs à l’université, est le genre de joueur que nous ne verrons probablement pas à l’avenir avec le portail de transfert et l’éligibilité immédiate dans le sport devenant monnaie courante.

Dans une analyse pour “The Number One College Football Show”, j’ai trouvé que 42 des 68 programmes Power 5 – plus Notre Dame – devraient commencer un transfert au quart-arrière en 2023. Il y a cinq ans, ce nombre aurait été risible . Maintenant, je m’attends à ce qu’il continue de croître.

Dans le seul Big 12, neuf des 14 membres devraient démarrer 2023 avec un transfert au poste de quart-arrière, et trois devraient commencer un quart-arrière qui joue au football à son troisième programme – BYU’s Kedon Slovis (USC, Pitt), Oklahoma Alan Bowman de l’État (Texas Tech, Michigan) et Emory Jones de Cincinnati (Floride, État de l’Arizona).

Les QB de transfert sont-ils la nouvelle norme ? RJ Young partage ses réflexions sur l’évolution de la stratégie QB dans le football universitaire.

3. Jaden Rashada et Cahl-a-rah-da ?

Alors que Rashada envisageait toujours ses options universitaires pour 2023, j’ai écrit sur le tirage au sort de Deion “Coach Prime” Sanders et ses Colorado Buffaloes.

“Avec son omniprésence sur les réseaux sociaux – 3,1 millions d’abonnés sur Instagram, 1,5 million d’abonnés sur Twitter – une série documentaire intitulée” Coach Prime “sur Prime Video et faisant la couverture de GQ Magazine, Sanders a déjà tourné Colorado, un programme souffrant d’un crise d’identité pendant près de 15 ans, dans la plus grande histoire du sport en seulement six semaines.

“Prime a également aidé à obtenir son fils, Shedeur, un accord de parrainage historique NIL avec Gatorade alors qu’il était à JSU. C’était le premier du genre pour un athlète HBCU et a mis son nom à côté d’autres athlètes Gatorade, dont Serena Williams, JJ Watt, Zion Williamson et DK Metcalf.”

J’attends toujours de voir qui peut faire un meilleur pitch que celui du meilleur quart-arrière disponible dans la classe de recrutement 2023. Comme mon collègue Bryan Fischer l’a écrit à propos du Pac-12, le jeu du quart-arrière de cette conférence pourrait être le meilleur du pays, et Prime pourrait sauter devant.

“Heck, à ce stade, il est rare de rencontrer quelqu’un lié au football universitaire qui n’est pas un peu curieux de voir comment l’entraîneur Prime lui-même, Deion Sanders, va tenter de transformer les Buffs de lamentables en gagnants. Les choses peuvent changer considérablement alors que le calendrier passe complètement de septembre à l’automne et que les pertes commencent à augmenter, mais l’histoire du football universitaire jusqu’aux premiers coups d’envoi ne concernera pas la Géorgie visant un triplé, voir si le Texas est de retour ou si le Michigan peut régner suprême dans le Big Ten – mais plutôt le dernier en date d’une expérience Prime à Boulder.”

Jaden Rashada est-il lié au Colorado? RJ Young discute du succès de Deion Sanders sur la piste de recrutement.

4. Fans du Michigan, calmez-vous

En l’espace de trois semaines, le Michigan…

Joué publiquement son feuilleton désormais annuel avec Jim Harbaugh, qui semblait aussi susceptible de revenir dans la NFL en janvier qu’il l’a fait en janvier dernier. Ce n’est qu’après que le président de l’université lui-même a affirmé avoir persuadé Harbaugh de rester que Harbaugh a accepté d’entraîner les champions du Big Ten, deux fois en titre. Lorsque vous réalisez qu’il y aura neuf entraîneurs dans le sport qui gagneront 9 millions de dollars ou plus, vous comprendrez peut-être pourquoi il pourrait se sentir pris pour acquis. À ce stade, il n’y a aucune raison pour que Harbaugh gagne moins d’argent que Jimbo Fisher, et, à l’heure actuelle, il le fait.

Matt Weiss, l’ancien assistant de l’UM, a été licencié de manière inattendue après qu’une enquête criminelle datant de décembre a été rendue publique.

Engagé à agrandir son tunnel au Michigan Stadium – en supprimant 45 sièges du stade pour faire de la place à ceux-ci – après une énième altercation entre Wolverines et des joueurs en visite – notamment les Michigan State Spartans – a entraîné une confrontation physique.

Scie Le camouflage 2017 de Blake Corum, la Chevy Camaro enveloppée de BC2, a été volée plus tôt cette semaine. Qu’est-ce que cela signifie pour les fans de Wolverine, cependant? Rien. Comme tu étais. Poursuivre.

Comme la liste, je ne vérifierais pas les événements quotidiens de votre programme préféré avant août. Pourquoi? Peu importait la saison dernière. Malgré le retour des deux coordinateurs et un derby de quart-arrière qui est entré dans le troisième match de la saison régulière, le Michigan s’est révélé être la meilleure équipe de football au-dessus de la ligne Mason-Dixon.

L’intersaison agitée du Michigan RJ Young partage ses réflexions sur les dernières nouvelles du Michigan, y compris le licenciement de Matt Weiss et Jim Harbaugh face à des violations potentielles de la NCAA.

Bonus : la rentrée avec Gus

Il est normal qu’en février, le mois de l’histoire des Noirs, FOX Sports célèbre Gus Johnson, qui a passé 2022 à Harvard pour terminer l’initiative Ivy’s Advanced Leadership. Le documentaire d’une heure, “Back to School with Gus Johnson”, est diffusé le 18 février sur FOX.

En tant que fan de Gus depuis toujours, j’ai hâte d’y être autant que j’ai hâte de l’entendre appeler les matchs sur “Big Noon Kickoff” les samedis d’automne. Pour beaucoup d’entre nous, son enthousiasme et sa passion pour le football et le basketball universitaire sont la bande originale de nos moments les plus mémorables en tant que fans.

Apprendre comment il est devenu l’homme qu’il est et pourquoi il a choisi de poursuivre cette opportunité à Harvard sera sans aucun doute gratifiant.

RJ Young est un écrivain et analyste de football universitaire national pour FOX Sports et l’hôte du podcast “The Number One College Football Show”. Suivez-le sur Twitter à @RJ_Young et abonnez-vous à “The RJ Young Show” sur YouTube.

