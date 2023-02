Jalen Hurts est en passe de devenir un visage de la NFL – sur et en dehors du terrain

Martin Rogers FOX Sports Insider

PHOENIX – Tout ce que dit Nick Sirianni ne correspond pas complètement, bien que ses intentions soient généralement bonnes.

Il y a eu des moments où les commentaires et les histoires de l’entraîneur-chef des Eagles de Philadelphie ont été mal interprétés, généralement parce qu’il est tellement absorbé par son thème que le récit en devient un peu confus.

Récemment, en comparant son quart-arrière – Jalen Hurts – à Michael Jordan, Sirianni a fait lever quelques sourcils. D’autres, plus familiers avec les faiblesses de l’entraîneur et les accès occasionnels d’hyperbole, pensaient que c’était juste Nick qui était Nick.

Mais Sirianni savait exactement ce qu’il disait et voulait dire quelque chose de très précis par là. Avant le choc du Super Bowl de dimanche avec les Chiefs de Kansas City (dimanche à 6h30 HE sur FOX et l’application FOX Sports), Sirianni voit en effet Hurts comme un Jordan footballeur en devenir.

Avec Tom Brady ayant annoncé sa retraite, il est juste de dire que les chefs QB Patrick Mahomes se dressent désormais sur une île en tant que visage principal de la NFL. De l’avis de Sirianni – et oui, il est partial mais il connaît aussi son joueur mieux que quiconque – Hurts a l’opportunité de rejoindre Mahomes sur ce piédestal en tant que superstar croisée dans le moule Jordanesque.

“Je suis vraiment inspiré par quelqu’un comme Michael Jordan et sa volonté de gagner”, a déclaré Sirianni cette semaine. “C’est ce que je dis vraiment quand je compare – c’est la volonté de gagner de Jalen Hurts… et de Jordan.

“Jordan est le plus grand de tous les temps. Jalen – je ne sais pas quel est son plafond parce qu’il ne cesse de fixer la norme dans ce que le plafond peut être. Les gars d’après mon expérience qui aiment le football, qui sont durs, qui mettent dans le travailler tous les jours avec l’éthique de travail qu’il a ? Ils atteignent leur plafond. Je ne sais tout simplement pas quel est ce plafond.

“Je vois juste qu’il serait un excellent modèle à suivre pour les gens à cause de la façon dont il travaille. Combien le football signifie pour lui, toutes ces choses différentes. Ce que je pense est si spécial cette semaine, c’est que les deux les gars qui ont joué la position la plus difficile dans tous les sports au plus haut niveau jouent dans le Super Bowl.”

Les fans de Philadelphie espèrent que nous ne découvrirons pas le plafond de Hurts avant un moment. Quoi qu’il en soit, il est possible de voir une situation dans laquelle un anneau du Super Bowl l’élève à une véritable célébrité, après seulement sa troisième saison dans la ligue et avec toutes les luttes bien racontées – comme être mis au banc dans le match de championnat national – derrière lui.

Il a du style, sans aucun doute, et la veste violette extravagante qu’il portait après la victoire du championnat NFC contre les 49ers de San Francisco a fait que la jeune foule bavardait avec délice sur les réseaux sociaux autant que sa performance sur le terrain.

Hurts a un type de personnalité qui convient également à cette génération; cool, confiant et souvent discret, à une époque où une touche de cynisme affecté est souvent perçue comme de la sagesse.

Il a un peu de fanfaronnade, mais il l’a mérité. Selon ses coéquipiers, personne ne travaille plus dur. Grattez ça – à un homme, ils disent que non seulement il est le travailleur le plus dur de l’équipe actuelle, mais ils n’ont jamais vu personne au cours de leur carrière qui fait plus d’efforts.

“En dehors du terrain, c’est un gars qui est juste incroyablement obsédé par son métier”, a déclaré le receveur des Eagles AJ Brown. “Il veut être génial, il a mis du temps. J’aime dire qu’il allume et éteint les lumières dans le bâtiment, c’est tout ce que vous devez savoir sur son sérieux. Il y arrive avant moi, et j’y arrive tôt.”

“Absolument”, a déclaré le plaqueur défensif Fletcher Cox, lorsqu’on lui a demandé s’il voyait Hurts devenir l’un des visages de la ligue. Cox a vu Nick Foles remporter un titre en tant que quart-arrière des Eagles, grâce à une excellente équipe autour de lui, il y a cinq ans. Presque certainement, cela restera toujours le point culminant de la carrière de Foles. Pour Hurts, même une victoire dimanche pourrait ne pas être le summum.

Récapitulatif de la soirée d’ouverture de Jalen Hurts Découvrez les meilleurs moments du QB Jalen Hurts des Eagles de Philadelphie lors de la soirée d’ouverture du Super Bowl LVII.

“Il a prouvé au monde ce qu’il peut faire et quel genre de joueur il peut être”, a ajouté Cox. “Quel genre de leader il peut être. Jalen est un leader né. Il ne monte jamais trop haut, ne descend jamais trop bas, ne sort jamais de son caractère. Il est toujours positif.”

La recherche est en cours, à bien des égards, pour les joueurs qui définiront la ligue dans les années à venir. Brady est parti, à destination de la cabine de commentaires en 2024. Aaron Rodgers découvrira tout son accord lors d’un épisode de méditation noire, apparemment. Josh Allen et Joe Burrow essaient de se frayer un chemin au niveau de Mahomes, à la fois en termes de cohérence et de pertinence.

Selon l’analyste de FOX, le champion du Super Bowl et membre du Temple de la renommée Michael Strahan, qui a appris à connaître Hurts cette saison, peu de joueurs sont mieux placés pour devenir l’une des figures de proue du football.

“Un nouveau joueur, un QB de 24 ans d’une ville qui a le nez dur”, m’a dit Strahan mardi. “J’ai eu la chance de passer du temps avec lui il y a quelques semaines et je suis sorti de la pièce en grand fan. C’est un gars qui aurait pu si facilement arrêter. Les gens réagissent à lui et gravitent autour de lui.

“Regardez où il est en ce moment. Certainement un visage de la ligue.”

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .

Les meilleures histoires de FOX Sports :

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Jalen fait mal Aigles de Philadelphie