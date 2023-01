Jalen Hurts envoie les fans vigoureux dans une frénésie avant le Super Bowl

Volez, pannies, volez !

Étoile des Eagles de Philadelphie Jalen fait mal envoie des fans vigoureux dans une frénésie sur le chemin de son premier Super Bowl où il entrera dans l’histoire avec la star des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes en tant que premiers QB noirs à s’affronter dans le grand match.

Hurts deviendra également le premier membre d’Omega Psi Phi à commencer au QB dans le Super Bowl et très probablement le premier joueur à faire fondre des zillions de culottes pendant le match télévisé à l’échelle mondiale.

Au cours des dernières semaines, des milliers de nouveaux fans (dont Gabrielle Union) ont ouvertement soif du QB de 24 ans qui est devenu célèbre au cours de sa deuxième année seulement en tant que partant de la NFL.

“Je ne sais pas vraiment comment me sentir, pour être honnête”, a-t-il déclaré dans un interview avec ESPN. “Vous travaillez très dur pour vous mettre dans cette position et je vous en serai éternellement reconnaissant. Seul Dieu connaît les choses que chaque individu de cette équipe a été capable de surmonter pour que nous nous réunissions en équipe et fassions quelque chose de spécial en tant que groupe.

C’est ce qui compte le plus. Je veux toujours aller là-bas et donner le meilleur de moi-même, peu importe ce qui se passe parce que je ne veux pas laisser tomber le gars à côté de moi. Cela nous rend tous plus difficiles.

“Je sais que j’ai vécu beaucoup de choses personnellement, mais je ne veux pas m’éloigner de la qualité de cette équipe à jouer ensemble, à être ensemble et à se défier les uns les autres.

Lorsque nous vivons des moments douloureux et des moments difficiles, nous avons toujours trouvé un moyen de surmonter. Vous voulez vous retrouver dans une situation comme celle-ci, et nous avons une chance d’y aller et de tout gagner, alors nous voulons nous préparer à le faire.