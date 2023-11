Jalen Hurts des Eagles a une performance courageuse lors de la victoire contre les Cowboys – NBC Sports Philadelphia

Même si Jalen Hurts déteste parler de son genou gauche blessé, même s’il a fait un aveu dimanche soir.

“Égoïstement”, a déclaré Hurts, “je ne pense pas que la semaine de congé aurait pu arriver à un meilleur moment.”

Sans blague.

Après avoir vu le genou de Hurts se faire percer par le casque de DeMarcus Lawrence à la fin du deuxième quart, de sérieuses questions se sont posées quant à savoir s’il serait même capable de terminer le match de dimanche contre les Cowboys.

Vous le savez probablement déjà : il l’a fait et les Eagles ont remporté un match fou 28-23.

Bien que Hurts n’ait pas quitté le terrain après avoir tiré sur son genou, le jeu suivant était un transfert et Hurts s’est frayé un chemin jusqu’au banc puis a continué à boiter jusqu’aux vestiaires alors qu’il restait encore 4 secondes en première mi-temps. .

Les coéquipiers de Hurts l’ont déjà vu jouer malgré la douleur, mais même eux se demandaient si leur leader serait capable ou non de terminer le match.

“Je n’avais aucune idée de ce qu’il ressentait”, a déclaré le plaqueur gauche Jordan Mailata. « Et je suis arrivé à la mi-temps et le gars se promenait parfaitement avec un sac IV, en disant : « Allons-y. Nous devons faire avancer les choses.’

Hurts a été le dernier joueur à sortir du tunnel en seconde période, mais a rapidement mené les Eagles sur un touché de 60 verges pour prendre une avance qu’ils n’ont finalement pas cédée. Alors que l’offensive des Eagles a définitivement échoué au cours de la séquence, Hurts a été le catalyseur au troisième quart alors que les Eagles ont pris une avance.

Ses coéquipiers ont déjà parlé du regain de moral que cela leur donne de voir leur leader jouer malgré une blessure. Ce coup de pouce était encore là dimanche.

“Je n’aime pas que ça se passe ainsi”, a déclaré Hurts. « J’adorerais tout aller bien mais, comme je l’ai dit, je ferais n’importe quoi pour cette ville et pour mes coéquipiers. Il faut ce qu’il faut et c’est simple. Quoi qu’il en soit, je suis juste heureux que nous ayons pu remporter cette victoire et que nous ayons fait preuve d’autant de résilience.

Dans l’après-midi, Hurts a fini par compléter 17 des 23 passes pour 207 verges et 2 touchés. Même avec la blessure, il s’est également précipité 10 fois pour 36 verges et a réussi à marquer un touché sur un QB furtif au deuxième quart.

Les Eagles sont restés discrets sur la blessure de Hurts, mais il n’y a vraiment pas moyen de le cacher. Nous l’avons tous vu boiter à certains moments lors des matchs des dernières semaines.

“Ouais, encore une fois, il est dur à cuire”, a déclaré l’entraîneur-chef Nick Sirianni. “Je n’ai jamais été sur le rapport de blessure car son statut de joueur n’a jamais été mis en doute. Grand leader, grand joueur, se montre à la hauteur dans les moments importants.

«C’est qui il est. Et donc, que son corps se sente à 100 %, que son corps ne se sente pas à 100 %, ce qui n’est le cas du corps de personne à ce moment précis, c’est un guerrier. Il va jouer malgré les bosses et les contusions et à un niveau élevé parce que c’est un grand joueur.

Au cours de neuf matchs, Hurts a joué tous les coups offensifs pour les Eagles et il fait partie des favoris pour remporter le prix MVP de la ligue.

Alors que les Eagles entrent dans leur semaine de congé, ils ont une fiche de 8-1 avec le meilleur bilan de la NFL. Ils ne reviendront pas à l’action avant le Monday Night Football à Kansas City le 20 novembre.

Cela fait plus de deux semaines à Hurts pour laisser son genou guérir. Interrogé sur le plan de rétablissement, Hurts a répondu qu’il n’en était pas sûr.

Au moins, cela ne fera pas de mal de se reposer.

« Je ne sais pas vraiment quoi dire. C’était une victoire sérieuse, c’était une victoire sérieuse », a déclaré Hurts. « Ce fut une victoire difficile. Beaucoup de respect pour cette équipe. Toujours très compétitif et avec de grands joueurs. Mais je ne pense pas que la semaine de congé pourrait arriver à un meilleur moment.

