Jalen Hurts court pour 2 touchés, lance pour un score ; Les Eagles repoussent les Vikings sujets aux échappés 34-28

PHILADELPHIE (AP) – Jalen Hurts a couru pour deux touchés d’un mètre et a lancé une passe TD de 63 verges à DeVonta Smith, D’Andre Swift a couru pour 175 verges et un score, et le champion NFC des Eagles de Philadelphie a résisté au chiffre d’affaires. -enclins aux Vikings du Minnesota 34-28 jeudi soir.

Hurts, le finaliste MVP, s’est débarrassé d’une performance de passe lente en première mi-temps et a réveillé la foule lorsqu’il s’est connecté avec Smith pour le but marquant au troisième quart qui a porté le score à 27-7.

«Nous possédons UR SKOL ce soir», lit-on sur une pancarte d’un fan des Eagles après le TD.

Ce n’était presque pas suffisant.

Kirk Cousins ​​​​a frappé Jordan Addison pour un touché de 62 verges qui a porté le score à 27-14 en quatrième et a trouvé KJ Osborn pour un touché de 10 verges qui l’a réduit à 27-21 et a mis les Eagles (2-0) à l’écart.

Mais Swift a marqué sur une course de 2 verges pour une avance de 34-21 avec 4:13 à jouer et les Vikings n’ont pas eu assez de temps pour marquer deux fois.

Minnesota (0-2), qui a enregistré trois revirements en première mi-temps lors d’une défaite en ouverture de saison contre Tampa Bay, a perdu trois échappés en première mi-temps à Philly et quatre au total. Dans peut-être le moment le plus dégonflant pour les Vikings, Justin Jefferson a raté un attrapé de 30 verges dans la zone des buts et hors des limites pour un touchback alors que le Minnesota menait 10-7 au deuxième quart.

Cousins ​​​​a lancé pour 364 verges et quatre touchés. Jefferson a réussi 11 attrapés pour 159 verges.

Hurts a terminé 18 sur 23 pour 193 verges.

Dan Gelston, Associated Press