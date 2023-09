Jalen Hurts court pour 2 touchés, lance pour un score ; Les Eagles repoussent les Vikings sujets aux échappés 34-28

PHILADELPHIE (AP) – Jalen Hurts a forcé un lancer en double couverture, l’une de ses pires passes depuis des années, et a été éliminé. AJ Brown – celui qui a reçu près de 1 500 verges il y a un an – a piqué une crise de colère sur la touche lorsque le ballon ne lui est pas parvenu.

Et oui, déjà, lors du match d’ouverture à domicile des Eagles, les supporters ont hué les champions NFC en première mi-temps lorsqu’une série de jeux offensifs n’a abouti à rien.

Tout ça, et Philadelphie est 2-0.

Les Eagles savaient déjà qu’ils seraient mis à l’épreuve alors qu’ils tentaient de revenir au Super Bowl. Oh, ce ne sera pas facile, mais ils ont été bâclés et fougueux, et ces jeux phares sont en retard par rapport au rythme de l’année dernière.

Mais ils le prendront.

Hurts a couru pour deux touchés de 1 verge et a lancé une passe TD de 63 verges à DeVonta Smith, D’Andre Swift a couru pour 175 verges et un score, et les Eagles ont résisté aux Vikings du Minnesota, sujets au turnover, 34-28 jeudi. nuit.

« Nous sommes un travail en cours », a déclaré Hurts. « Nous visons le progrès, pas la perfection. Nous voulons grandir et trouver notre identité.

Hurts, le finaliste MVP, s’est débarrassé d’une performance de passe lente en première mi-temps et a réveillé la foule lorsqu’il s’est connecté avec Smith pour le but marquant au troisième quart qui a porté le score à 27-7.

«Nous possédons UR SKOL ce soir», lit-on sur une pancarte d’un fan des Eagles après le TD.

Ce n’était presque pas suffisant.

Kirk Cousins ​​​​a frappé Jordan Addison pour un touché de 62 verges qui a porté le score à 27-14 en quatrième et a trouvé KJ Osborn pour un touché de 10 verges qui l’a réduit à 27-21 et a mis les Eagles à l’écart.

Mais Swift a marqué sur une course de 2 verges pour une avance de 34-21 avec 4:13 à jouer et les Vikings n’ont pas eu assez de temps pour marquer deux fois.

« Il a fait preuve d’une vision, d’une explosivité », a déclaré l’entraîneur des Eagles Nick Sirianni.

Minnesota (0-2), qui a enregistré trois revirements en première mi-temps lors d’une défaite en ouverture de saison contre Tampa Bay, a perdu trois échappés en première mi-temps à Philly et quatre au total. Dans peut-être le moment le plus dégonflant pour les Vikings, Justin Jefferson a raté un attrapé de 30 verges dans la zone des buts et hors des limites pour un touchback alors que le Minnesota menait 10-7 au deuxième quart.

« Personne n’est plus bouleversé que Justin », a déclaré l’entraîneur des Vikings, Kevin O’Connell.

Cousins ​​​​a lancé pour 364 verges et quatre touchés, dont deux pour TJ Hockenson. Jefferson a réussi 11 attrapés pour 159 verges.

« Très dégonflant », a déclaré Jefferson.

Hurts a terminé 18 sur 23 pour 193 verges – principalement grâce à Smith, qui a également réussi un attrapé de 54 verges. Il a terminé avec 131 yards sur quatre réceptions.

Brown, l’autre receveur vedette des Eagles, semblait mécontent de l’absence de Hurts et Sirianni a dû intervenir et calmer la situation. À ce stade, Brown n’avait que quatre cibles. Il a terminé avec quatre attrapés pour 29 verges.

« Les conversations que nous aurons sur le terrain seront privées », a déclaré Sirianni. « Vous n’avez pas besoin de savoir ce qui se passe là-bas. »

Les plaintes de Brown n’étaient pas un gros problème pour Hurts.

« Tout le monde veut jouer. Tout le monde veut contribuer », a-t-il déclaré. «Je n’ai aucun souci pour lui. C’est un excellent coéquipier, un grand ami.

Jake Elliott a marqué deux buts sur le terrain pour les Eagles, dont un de 61 verges pour conclure la première mi-temps après l’échappé de Jefferson.

C’est peut-être l’ajustement du nouveau coordinateur offensif Brian Johnson, peut-être que c’était la semaine courte, peut-être que c’était Hurts et la plupart des partants absents des matchs préparatoires, mais quelle que soit la raison, les Eagles ont été lents au début pour la deuxième semaine consécutive et ont manqué cette étincelle de gros jeu qui en a fait une attaque incontournable la saison dernière.

Les Vikings ont fait un blitz et ont fait pression sur Hurts tôt et il n’a pas pu ouvrir les jeux aussi facilement qu’il le faisait régulièrement la saison dernière.

Alors que Hurts n’était plus comme d’habitude après un effort piétonnier lors d’une victoire en Nouvelle-Angleterre, les Eagles se sont tournés vers le jeu de course. Et ils ont couru, couru et couru, 13 fois sur un entraînement de 16 matchs qui s’est terminé avec Hurts utilisant sa signature QB de style rugby pour marquer sur une course d’un mètre pour une avance de 10-7.

« Nous n’avons pas joué notre jeu le plus propre », a déclaré Sirianni. «Je pense que la première semaine a été un match plus propre pour la défense et pas aussi propre pour l’offensive et vice versa avec ce soir. Nous sommes 2-0. Beaucoup d’équipes aimeraient avoir un score de 2-0. Quand vous êtes dans cette position et que les gars ne savent pas que nous ne jouons pas au mieux de nos capacités, c’est à ce moment-là que vous pouvez faire beaucoup de croissance.

VIKINGS BÉBÉS

Les Eagles devront peut-être donner un ballon de match au vétéran Justin Evans.

Le coup sûr d’Evans sur le retourneur de dégagement Brandon Powell a forcé un échappé au premier quart et les Eagles ont récupéré. Le premier jeu des Vikings après avoir éliminé Hurts s’est soldé par un turnover. Le porteur de ballon Alexander Mattison a tâtonné et Evans a récupéré le ballon.

Les Vikings ont déjà perdu six échappés cette saison.

UH-OH & 2

Depuis 1990, 270 équipes ont débuté une saison avec un score de 0-2. Seulement 31 d’entre eux se sont qualifiés pour les séries éliminatoires (11,5 %). Le Minnesota était une équipe en séries éliminatoires l’année dernière après une saison régulière de 13-4.

BLESSURES

Le LT des Vikings Olisaemeka Udoh est parti sur un chariot au quatrième quart en raison d’une blessure au genou.

Les Eagles CB Avonte Maddox (épaule) et WR Quez Watkins (ischio-jambiers) ont été blessés lors du match.

SUIVANT

Vikings : accueillez les Chargers de Los Angeles le dimanche 24 septembre.

Eagles : À Tampa Bay le lundi 25 septembre, pour le deuxième de leurs cinq matchs programmés aux heures de grande écoute.

Dan Gelston, Associated Press