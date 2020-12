PHILADELPHIE: Jalen Hurts a donné aux Eagles de Philadelphie plus qu’une simple étincelle. Il a aidé à remporter une victoire.

Hurts a couru pour 106 verges et a lancé pour 167 et un touché, Miles Sanders avait 115 verges au sol et une paire de scores et Philadelphie a battu les New Orleans Saints 24-21 dimanche.

Les Eagles (4-8-1) ont cassé une séquence de quatre défaites consécutives et sont restés à portée de main dans la triste NFC Est.

Les Saints (10-3) en avaient remporté neuf d’affilée et avaient un dossier de 8-0 au cours des deux dernières saisons sans Drew Brees avant de se heurter aux Eagles inspirés. La défaite a fait chuter les Saints au deuxième rang de la NFC derrière Green Bay, mais ils ont déjà obtenu une place en séries éliminatoires.

Hurts avait 17 ans sur 30 à son premier départ en carrière après avoir remplacé Carson Wentz. Il a tâtonné à la fin du quatrième quart. Le finaliste du Trophée Heisman 2019 a commencé la saison en tant que quart-arrière de la troisième corde. Il a été élevé au rang de remplaçant lors de la semaine 2 et a pris quelques clichés chaque semaine jusqu’à ce que Wentz soit mis au banc lors d’une défaite 30-16 à Green Bay dimanche dernier.

Taysom Hill a terminé 28 des 38 pour 291 verges, deux touchés, une interception et a été limogé cinq fois par Philly.

Sanders s’est libéré pour une course TD de 82 verges au deuxième quart, donnant aux Eagles une avance de 17-0. C’était la quatrième plus longue course de l’histoire de la franchise. Sanders a trois courses de plus de 70 verges depuis octobre. Il a eu une course TD de 74 verges contre Pittsburgh et une course de 74 verges contre Baltimore.

Les Saints ont totalisé 98 verges en première mi-temps avant de commencer leur première possession de la seconde mi-temps. Alvin Kamara a couru à partir du 5 pour couronner un entraînement de 65 verges et réduire l’avance de Philadelphie à 17-7.

Philadelphie a perdu le demi de coin Darius Slay et le gardien Rodney McLeod sur le même jeu avant que Kamara ne marque. Les deux faisaient des blitz sur la pièce.

Les Saints ont profité du prochain entraînement lorsque Hill a tiré une passe de touché de 37 verges à Emmanuel Sanders, qui a battu Kevon Seymour, jouant son premier match pour les Eagles.

La Nouvelle-Orléans avait une chance de prendre les devants, mais la défense de Philadelphie a réussi. Au quatrième et deuxième rang des Eagles 42, Josh Sweat a limogé Hill et Javon Hargrave a récupéré. Philadelphie l’a de nouveau maintenu sur le terrain et Sanders a couru du 1 pour le faire 24-14.

Les Eagles essayaient de dépasser le chronomètre lorsque Hurts a tâtonné près du milieu de terrain. Hill a rejoint Jared Cook sur une passe TD de 20 verges pour amener les Saints à moins de 24-21 avec 1:29 à faire.

Mais Philadelphie a récupéré le coup de pied en jeu.

Hurts a lancé une passe TD de 15 verges à Alshon Jeffery en quatrième et deuxième place pour donner aux Eagles une avance de 7-0 au début du deuxième quart. Jeffery a réussi deux attrapés en quatre matchs cette saison avant de tirer sur l’épaule arrière de Hurts pour donner à Philadelphie une avance rare.

Après que Duke Riley ait intercepté la passe de Hills qui a rebondi sur les mains de Kamaras, Jake Elliott a lancé un panier de 44 verges pour une avance de 10-0. Ce n’était que le quatrième choix cette saison pour Philadelphie.

Will Lutz a raté un large panier de 45 verges au premier quart.

LE 100 DUO

Hurts et Sanders sont la première combinaison quart-arrière / porteur de ballon à chaque course pour 100 verges dans le même match pour les Eagles depuis Donovan McNabb et Duce Staley en 2002.

RAPPORT DE BLESSURE

Saints: L’OL Nick Easton a été évalué pour une commotion cérébrale.

Eagles: Slay (tête) et McLeod (genou) sont partis au troisième quart. CB Avonte Maddox (genou) est parti en première période.

SUIVANT

Saints: accueillez les Chiefs de Kansas City (12-1) dimanche.

Eagles: rendez-vous dimanche aux Arizona Cardinals (7-6).

