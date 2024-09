Jalen Haralson, 5 étoiles en 2025, réduit à trois, annonce mercredi – The Daily Hoosier

D’autres nouvelles massives en matière de recrutement arrivent cette semaine.

À peine deux jours après que l’attaquant de l’État de 2025 Trent Sisley a annoncé son engagement envers l’Indiana, son camarade de classe de l’État Jalen Haralson rendra public son choix d’université.

Haralson a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il annoncerait mercredi sa décision parmi les trois finalistes, Indiana, Notre Dame et Michigan State. Il fera l’annonce en direct à 19 heures HE sur la chaîne YouTube nationale 247Sports.

Haralson, qui mesure 1,98 m, a récemment effectué des visites officielles dans les trois écoles. L’ensemble du personnel de l’Indiana a récemment rendu visite à Haralson à La Lumière, où il fréquente une école préparatoire dans le nord de l’Indiana.

Haralson a obtenu une moyenne de 21,2 points, 7,3 rebonds et 2,9 passes décisives par match en jouant sur le circuit Nike EYBL ce printemps et cet été.

En huit matchs de championnat avec La Lumière en tant que junior, il a enregistré 9 points, 4,6 rebonds et 4,1 passes décisives par match tout en tirant à 44% à trois points.

Haralson, qui pourrait jouer au poste de meneur ou sur l’aile à l’université, est une recrue 5 étoiles et classé 10e joueur au classement général de la classe 2025 selon la moyenne de l’industrie On3.

L’Indiana a donné la priorité à Haralson tout au long de sa carrière au lycée qui a commencé à Fishers HS. Après plusieurs visites à Bloomington et avec des membres de sa famille qui ont fréquenté l’école, Haralson connaît très bien l’Indiana.

« La base de fans (de l’IU) est folle. Vous ne pouvez pas battre cette base de fans. Elle est très passionnée. Je pense que c’est ce qui ressort le plus », a déclaré Haralson à TDH cet été. « Et évidemment, Coach Woodson est un entraîneur NBA et c’est là que je veux être. »

Haralson et Sisley ont été coéquipiers pendant plusieurs années avec l’Indy Heat sur le circuit Nike EYBL. L’Indiana a proposé aux deux joueurs de jouer en octobre 2021, avant qu’ils ne jouent leurs premiers matchs de basket-ball au lycée.

