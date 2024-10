Jalen Green des Rockets accepte une prolongation de 3 ans et 106 millions de dollars

Le gardien des Houston Rockets, Jalen Green, a accepté une prolongation de contrat de recrue de 106 millions de dollars sur trois ans avec la franchise, ont déclaré Aaron Mintz, Andrew Morrison et Shakira Wardally de la CAA à ESPN.

L’accord comprend une option de joueur pour la troisième saison, offrant à Green la possibilité d’augmenter son potentiel de gains à l’avenir, ont indiqué des sources.

Green est le premier joueur de la NBA à négocier avec succès une prolongation de recrue 2 plus 1 dans le cadre d’un accord à neuf chiffres.

Pour Green, 22 ans, l’accord est un autre moment précurseur. Il est devenu le pionnier de la G League Ignite de la NBA en tant que première recrue en 2020, puis est devenu deuxième au classement général derrière les Rockets lors du repêchage de 2021.

L’accord de trois ans offre à Green une flexibilité financière à court terme et la possibilité de gagner plus de 240 millions de dollars au total au cours des cinq prochaines années – plus que le maximum actuel de 224 millions de dollars – en raison de son éligibilité à une prolongation dès octobre 2026. et la possibilité de se désinscrire à l’âge de 25 ans.

Green a clôturé la saison dernière en force, augmentant considérablement son efficacité sur les sauts et les tirs près du bord en mars et avril. Au cours de la séquence de 11 victoires consécutives des Rockets en mars, Green a récolté en moyenne 30,2 points avec 50 % de tirs sur le terrain et 45 % sur 3.

Ses 545 paniers à 3 points en carrière sont à égalité au cinquième rang parmi les joueurs au cours de ses trois premières saisons NBA.