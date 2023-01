Jalen Carter, la force géorgienne au milieu, présente un énorme problème pour TCU

Laken Litman Analyste de football universitaire et de soccer

LOS ANGELES – Max Duggan n’a rien édulcoré.

Il sait qu’il est sur le point de s’aligner sur l’un des meilleurs – sinon les meilleurs – joueurs qu’il ait jamais affrontés.

Le joueur de ligne défensif vedette de Géorgie, Jalen Carter, devrait jouer un rôle de premier plan lundi lorsque son équipe tentera de défendre son titre national contre TCU au SoFi Stadium. Carter est une force perturbatrice de 6 pieds 3 pouces et 300 livres au milieu de la défense des Bulldogs qui pourrait finir par être le premier choix au repêchage de la NFL cette année. Un match monstre sur la plus grande scène du football universitaire ne ferait qu’améliorer son cas.

“Je veux dire, le mec est si puissant”, a déclaré Duggan lors de la journée des médias samedi matin. “Il est si grand. Il est rapide. Il est nerveux. Et il cause tellement de problèmes à beaucoup d’équipes. Nous devons nous assurer que nous savons où il en est et nous assurer que nous l’avons composé. parce que nous savons que ce sera un grand défi pour nous.”

Carter a été un grand défi pour Ohio State lors de la demi-finale des éliminatoires de football universitaire au Peach Bowl la semaine dernière. Mais les Buckeyes ont trouvé des moyens de le neutraliser et de limiter son impact. Carter n’a eu qu’un seul tacle sur 52 clichés, et le quart-arrière CJ Stroud, qui n’est pas connu pour sa mobilité, est devenu suffisamment glissant pour pouvoir échapper à la force indomptable de la Géorgie. Ohio State a également utilisé des équipes doubles et une poche mobile pour frustrer les Bulldogs et éloigner Carter de Stroud.

Duggan est plus agile que Stroud, mais la ligne offensive des Horned Frogs peut-elle tenir Carter à distance pendant quatre quarts ?

“Je ne pense pas que vous puissiez le neutraliser”, a déclaré le centre du TCU, Alan Ali. “Il va faire des jeux. C’est un grand joueur. Mais je pense que nous pouvons nous rassembler en tant que O-line et obtenir les arrêts que nous devons. Parce qu’il va avoir ses moments, mais nous allons aussi avoir nos moments .”

Carter était le joueur défensif le plus expérimenté de Géorgie à revenir de l’équipe gagnante du championnat national de l’année dernière et a été l’un des joueurs de ligne les plus dominants du football universitaire cette saison. Même s’il n’a mené aucune catégorie statistique, sa seule présence exige l’attention de plusieurs joueurs de ligne offensifs, ce qui libère d’autres Bulldogs pour faire des jeux.

Carter a également dû faire face à une blessure persistante à la cheville pendant plus de la moitié de la saison. Il a raté deux matchs et a quitté le banc dans quatre autres, mais s’est décrit comme “à 100%” avant le Peach Bowl.

Lors de ses sept derniers matchs, Carter a réussi 25 plaqués, sept plaqués pour perte, trois sacs et deux échappés forcés.

“Vous savez à quel point il est spécial”, a déclaré Duggan. “Tu vois tout ce qu’il a fait, et tu sais où il est projeté [to be drafted] tout de suite.

“Il est un tel étalon et cause tellement de problèmes aux lignes offensives et aux équipes adverses. Il a tellement d’impact, que ce soit lui qui fait des jeux et provoque des perturbations ou qu’il affronte des équipes doubles et autorise les un contre un pour les autres gars sur sa ligne défensive.”

Le garde gauche senior du TCU, Steve Avila, n’est pas déconcerté par la réputation de Carter. Surtout pas après la façon dont les Frogs ont géré la défense du Michigan dans le Fiesta Bowl. Les Wolverines sont entrés dans ce match avec la défense de course la mieux classée des Big Ten, à laquelle les Frogs ont répondu en courant pour 263 verges et trois touchés malgré la perte du porteur de ballon vedette Kendre Miller à cause d’une blessure en première mi-temps. Pendant ce temps, la Géorgie a la meilleure défense de pointe du pays, tenant ses adversaires à 3,0 verges par course et seulement six touchés au sol en 14 matchs sans défaite. Ohio State n’a pu se précipiter que pour 119 verges et un touché en demi-finale du CFP.

“Nous savons que c’est un bon joueur, mais nous le traitons comme n’importe quel autre adversaire”, a déclaré Avila à propos de Carter. “Nous savons qu’il est vraiment, vraiment bon. Mais nos gars sont bons aussi.

“J’ai affronté de très bons joueurs et j’ai juste l’impression qu’il en est un autre.”

Mis à part Carter, la défense géorgienne regorge de futurs talents de la NFL, de Chris Smith à Smael Mondon en passant par Kelee Ringo et Mykel Williams, qui ont combiné pour 25 plaqués, 2,5 plaqués pour perte et deux sacs contre les Buckeyes.

Et Duggan sait que son attaque doit profiter de toutes les opportunités qui se présentent. Les Frogs doivent simplement exécuter et essayer d’établir le jeu de course lundi pour avoir une chance de réussir un bouleversement massif.

“Ils savent ce qu’ils font”, a déclaré Duggan. “Peu d’équipes sont aussi talentueuses ou aussi disciplinées que ces gars-là. Ils volent autour du ballon, ils sont rapides et puissants. Ils sont tout ce que vous voulez dans une équipe. Il y a beaucoup de gens qui n’en ont peut-être qu’un de ces traits [on their defense]mais ils les ont tous.

“Ce sera donc un grand défi pour nous de nous assurer que nous exécutons et faisons notre travail, que nous ne restons pas derrière les bâtons ou que nous ne leur donnons pas d’élan.”

Laken Litman couvre le football universitaire, le basketball universitaire et le football pour FOX Sports. Elle a précédemment écrit pour Sports Illustrated, USA Today et The Indianapolis Star. Elle est l’auteur de “Strong Like a Woman”, publié au printemps 2022 pour marquer le 50e anniversaire du titre IX. Suivez-la sur Twitter @ LakenLitman .

