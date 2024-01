Jalen Brunson montre pourquoi l’échange des favoris des fans des Knicks était nécessaire

Stéphane Bondy

RJ Barrett était naïf de se demander si les fans de Garden applaudiraient. L’appréciation était inévitable. Cette foule a enduré près de deux décennies de misère, et le mandat de Barrett ne peut être considéré que comme joyeux dans ce contexte.

Les barres basses donnent lieu à de bons applaudissements.

Barrett et Immanuel Quickley ont donc reçu une standing ovation lors des présentations d’avant-match. Ce fut une réaction assez catégorique, entraînante et volumineuse. MSG leur a rendu un double hommage vidéo lors du premier temps mort.

Idéal pour toutes les personnes impliquées.

Mais le reste de la soirée n’a servi qu’à rappeler pourquoi les Knicks les ont expédiés de l’autre côté de la frontière nord. Au troisième quart-temps, ces applaudissements pour Barrett et Quickley se sont transformés en chants « MVP » pour Jalen Brunson alors que les Knicks battaient les Raptors, 126-100.

La plupart des analyses et des débats sur le commerce concernent l’impact et l’adéquation de OG Anunoby, qui ont été fluides et pratiquement parfaits.

Mais le commerce concernait également Brunson. De nos jours, tout ce qui concerne les Knicks concerne Jalen Friggin’ Brunson. Leur meilleure voie vers l’efficacité offensive passe sans aucun doute par Brunson. Il n’avait pas besoin de partager le ballon avec plus de buteurs, en particulier Barrett et Quickley, car il est le meilleur buteur dominant le ballon que cette franchise ait inscrit depuis Carmelo Anthony. C’est le meilleur meneur de jeu des Knicks depuis… oui, on va y aller… Clyde Frazier.

Aucune excuse à Stephon Marbury.

Lorsque Barrett, Quickley et les Raptors en reconstruction ont montré de la faiblesse samedi, Brunson les a disséqués avec sa gamme habituelle de pivots, de mauvaises directions et de tirs aveugles. Ces jours-ci, une performance de 38 points comme celle de samedi semble attendue de Brunson.

Barrett ne pouvait rien y faire.

“Cela ne me surprend pas du tout”, a déclaré Julius Randle, auteur d’un triple-double avec 16 rebonds. “C’est lui qui le fait de manière cohérente et facile.”

On pouvait dire que Barrett était excité pour le match. Il a marqué dans les deux premières minutes – sa première depuis il y a deux saisons. Il a plongé devant le banc des Knicks et a fléchi. Le jus de vengeance de Barrett coulait à flots. Son erreur, cependant, a été d’assumer la mission de garder Brunson. Comme on pouvait s’y attendre, cette partie s’est retournée contre lui.

“Honnêtement, c’était comme un autre match”, a déclaré Brunson à propos du match contre son ancien coéquipier. “Une fois que vous avez surmonté cette partie et que le ballon est en l’air, tout le reste passe par la fenêtre.”

Barrett et Quickley ont été beaucoup de bonnes choses avec les Knicks. Des poids lourds défensifs, ils ne l’étaient pas.

Quelle était l’autre raison de l’accord : le facteur Anunoby.

Peu de temps après l’échange, un entraîneur adjoint de la NBA a expliqué pourquoi, selon lui, Tom Thibodeau essayait de reproduire ses équipes et son style de jeu de Chicago. Plus précisément, il a proposé ces comparaisons de joueurs :

Brunson est Derrick Rose : les meneurs dominent le ballon et marquent en premier.

Anunoby est Luol Deng : un pilier défensif sur l’aile.

Julius Randle est Carlos Boozer : rebondeurs et finisseurs adeptes de l’attaquant puissant.

Isaiah Hartenstein et Mitchell Robinson sont Joakim Noah et Taj Gibson : l’équipe du sale boulot, avec Noah et Hartenstein capables de faire des plats.

Bien sûr, il existe de nombreuses différences entre ces joueurs. Mais Thibodeau a un type et un style de jeu. Anunoby correspond mieux à cela que Quickley ou Barrett.

Son plus-moins de plus-190 – un meilleur de la ligue – raconte que ce n’est pas le cas d’Anunoby, car il est connu pour être bref dans les interviews. Mais il aime la comparaison avec Deng.

“Il y a des similitudes, c’est sûr”, a-t-il déclaré.

Les vibrations sont toutes positives maintenant pour les Knicks, mais il y a des inquiétudes quant à l’aspect que tout cela donnera en séries éliminatoires. Anunoby n’a pas joué plus de 69 matchs au cours de ses cinq dernières saisons. Il y a eu des blessures et des circonstances aléatoires, mais les Raptors ont également été parmi les initiateurs de la gestion de la charge.

Thibodeau ne fait pas de gestion de charge.

Au risque d’être qualifié d’informateur de Minutes Police, il n’est pas certain qu’Anunoby tiendra le coup physiquement tout en jouant chaque match avec un record de minutes en carrière. Même Hartenstein, le centre titulaire extrêmement résistant et apparemment indispensable, est resté assis pendant la majeure partie de la seconde période après s’être blessé à la cheville. Son statut pour le prochain match n’est pas clair. C’était le rappel samedi que les choses peuvent toujours mal tourner.

Mais la leçon la plus importante est que Brunson n’avait pas besoin de partager les tirs avec les joueurs actuellement à Toronto.











