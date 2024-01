Jalen Brunson et Julius Randle propulsent les Knicks vers une victoire serrée contre les Nets

NBA

Celui-ci s’est déroulé conformément au scénario. Les Nets ont pris les devants très tôt.

Les Knicks les ont intimidés tardivement.

Et quand ce fut fini, les Knicks ont remporté une victoire par derrière 108-103 devant une salle comble de 17 732 personnes au Barclays Center – une qui aurait aussi bien pu être à Manhattan plutôt qu’à Brooklyn, avec toutes les acclamations pour les visiteurs.

Julius Randle et Jalen Brunson avaient chacun 30 points pour les Knicks, Randle prenant le relais tout au long de la séquence.

Brooklyn menait par 10 et 100-98 avec 2:20 à jouer avant de céder une séquence de 7-1 qui a vu les visiteurs traverser l’East River avec une victoire volée.

“Ouais, c’est notre équipe”, a déclaré Randle. “Et moi et [Brunson], nous avons eu beaucoup de grandes soirées de but et des choses comme ça. Mais ce sont ces choses-là qui nous font gagner des matchs. Ce sont des pièces qui passent peut-être inaperçues. Ce sont des jeux gagnants qui nous aident à gagner des matchs. Et merci à ces gars-là pour avoir fait les choses qu’ils ont faites. Cela nous a gagné ce match.

Jalen Brunson, qui a marqué 30 points, célèbre après avoir marqué 3 points lors de la victoire 108-103 des Knicks. Charles Wenzelberg/New York Post

«C’était allumé. C’était spécial. Nous sommes revenus. La foule s’y est vraiment mise. C’était bien d’entendre les chants des New York Knicks à Barclays. C’est toujours amusant.

Eh bien, c’est amusant d’un côté.

Les Knicks et leurs quatre joueurs de Villanova ont eu le dernier mot face à l’ancien coéquipier des Wildcats, Mikal Bridges, qui a inscrit un sommet de 36 points et a atteint un sommet en carrière de 7 sur 13 derrière l’arc.

Mais cela ne suffisait pas, telle était la misère de Brooklyn en fin de partie.

Où avons-nous déjà entendu ça? Après avoir perdu une avance de 11 points tard contre les Clippers – permettant une séquence de 22-0 pour mettre fin au match qui a égalisé la pire séquence de ce type depuis que le play-by-play a commencé à être suivi – la psyché des Nets est clairement endommagée.

“Nous devons simplement surmonter cela, vous ne pouvez pas vous coucher et baisser la tête s’ils font une petite course”, a déclaré Bridges.

« Nous devons juste rester ensemble, c’est le plus important. Lorsque les équipes courent, faites un effort. Nous devons juste mieux gérer l’adversité. Nous l’avons eu plus tôt dans l’année, avons gagné quelques matchs vers la fin, mais nous l’avons en quelque sorte perdu. C’est dur quand on continue à perdre à la fin. Cela mine votre confiance.

Mikal Bridges, qui a marqué un record de 36 points, conduit sur Donte DiVincenzo lors de la victoire des Knicks contre les Nets. Charles Wenzelberg/New York Post

Les Nets ont été dominés 32-18 au cours d’un quatrième quart-temps qui les a vu tirer seulement 30,4 pour cent et 3 sur 13 en profondeur.

Nic Claxon a récolté huit points et a réussi un sommet en carrière de 17 rebonds, tandis que Cam Johnson est sorti de son mal-être avec 19 points sur 4 sur 6 en profondeur.

Mais il regrettera le dernier qu’il a pris, un échec potentiel avec Brooklyn mené 106-103 et 6,8 secondes à jouer.

À juste titre, Randle a saisi le rebond et l’a glacé.

Après que Brooklyn ait possédé cette série – en remportant neuf matchs de suite à un moment donné – les Knicks en ont remporté quatre de suite et se sont améliorés à 27-17.

Ils ont remporté quatre victoires consécutives et 10 de leur dernière douzaine depuis l’acquisition d’OG Anunoby des Raptors pour RJ Barrett et Immanuel Quickley.

Les Nets (17-26), quant à eux, ont perdu pour la 11e fois lors de leurs 13 derniers matchs.

Julius Randle, qui a marqué 30 points, cherche à agir sur Dorian Finney-Smith lors de la victoire des Knicks. Charles Wenzelberg/New York Post

Mais Brooklyn avait une avance de 81-71 après que Cam Thomas ait trouvé Claxton pour un alley-oop.

Bridges a ajouté un pull-up à mi-distance pour porter le score à 83-73 avec 38,1 secondes à jouer dans le troisième.

Puis le quatrième quart-temps est arrivé.

Le tir à 3 points de Miles McBride a amené les Knicks à 87-83 avec 9:04 à jouer.

Le dunk de Precious Achiuwa a porté le score à 97-96, et après que Claxton ait perdu le ballon hors des limites, le lay-up de Randle a donné l’avantage aux Knicks avec 3:57 à jouer.

Cameron Johnson, qui a marqué 19 points, cherche à tirer autour de Jericho Sims lors de la victoire des Knicks contre les Nets. Charles Wenzelberg/New York Post

Le coin gauche 3 de Dorian Finney-Smith a redonné l’avantage à Brooklyn par deux, mais le pointeur à 3 points de Randle a porté le score à 101-100 avec 2:19 à jouer.

Les Knicks n’ont plus jamais été à la traîne. Bridges n’en a fait qu’un sur deux sur la ligne pour le nouer, mais Josh Hart a bloqué Dennis Smith Jr. au bord et Anunoby a rejeté Johnson.

Hart en a fait un dunk d’échappée pour Randle dans l’autre sens.

Randle a ensuite trouvé Hart pour un lay-up de dague et une avance de 105-101 avec 25 secondes de temps réglementaire.

Bridges a réussi un fondu pour réduire l’avance de moitié. Mais après que Brooklyn ait commis une faute sur Brunson, il a coulé les deux, et Johnson en a raté 3 et l’a glacé.

“Juste bousculez-vous, un match difficile pour nous”, a déclaré l’entraîneur des Knicks, Tom Thibodeau. “Mais je pensais que nous étions à notre meilleur niveau au quatrième quart-temps et nous avons trouvé un moyen de gagner.”











